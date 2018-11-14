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برلمان

برلماني: ساطع النعماني الورد الحقيقي اللي فتح في جناين مصر

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 06:39 م
العقيد ساطع النعمانى
العقيد ساطع النعمانى
فريدة محمد
نعى النائب محمد ماهر حامد، عضو مجلس النواب عن دائرة الخليفة والمقطم والدرب الأحمر، وأمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة، الشهيد البطل العقيد ساطع النعماني، مؤكدًا أنه مثال حي لتضحية ابطالنا من الشرطة والقوات المسلحة في الدفاع عن هذا الوطن وهو الورد الحقيقي اللي فتح في جناين مصر

وقال ماهر في بيان صحفي له اليوم، إن العقيد ساطع النعماني، الذي رحل عن عالمنا اليوم، ضرب صورة واضحة في التضحية والصمود أمام جماعة الإخوان والتي اصيب في مواجهتهم وفقد بصره ثم فقد حياته اليوم، مشيرًا إلى أن أي تكريم لا يناسب حجم ما قدمه من أجل وطنه وبلده 

وأضاف "أمين حزب مستقبل وطن بالقاهرة"، أن الشرطة المصرية خاضت، بعد عزل الإخوان من الحكم معارك طاحنة ومواجهات شرسة على كل الجبهات ضد الإرهاب، وضد كل أشكال الخروج عن القانون للحفاظ على الاستقرار الداخلي والانضباط فى الشارع من أجل استقرار الوضع للشعب المصري، وهي اليوم تقدم شهيد جديد كتب اسمه بحروف من نور في سجلات الشهداء. 

وأشار إلى أن عدد شهداء الشرطة خلال الأشهر الذى شهدت أحداث رابعة والنهضة بلغ 114 شهيدا، منهم 30 ضابطا و82 مجندا وفرد شرطة، كانوا أشبه بالدم اللي طهر شوارع مصر لا يمكن أن نكافئهم مهما قدمنا لهم من تكريمات مقابل ما فعلوه من أجل وطنهم وبلدهم، كما لا يمكن أن ننسى جرائم تلك الجماعة الآثمة في حق الشعب المصري.
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