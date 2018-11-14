محافظ أسيوط يتفقد غرق 50 منزلا وانهيار 6 بسبب السيول بعزبة سعيد

انتقل اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط واللواء جمال شكر مدير أمن أسيوط الى عزبة سعيد التابعة لقرية المعابدة بمركز أبنوب والتي ضربتها السيول مساء اليوم الاربعاء ما ادى الى غرق نحو 50 منزلا بالقرية وانهيار 6 منازل دون خسائر بشرية .



وقامت المحافظة بالدفع بـ16 سيارة كسح و 6 سيارات مياه للمساعدة في سحب المياه من المنازل و8 سيارات إسعاف تحسبا لوجود مصابين.



كانت امطار غزيرة تساقطت اعلى الجبل الشرقي بقرية المعابدة مما ادى الى تجمعات برك اعلى قمة الجبل وأدى ذلك الى انجرافها الى عزبة سعيد اسفل الجبل الشرقي والذي نتج عنه غرق المنازل وانهيار عدد منها بسبب قوة دفع المياه .



وحاول الأهالي عمل سدود رملية أسفل الجبل لمنع دخول المياه الى منازلهم الا ان قوة المياه قطعت السدود واقتحمت المنازل .



وأكد أحد أهالي القرية ان السيول تسببت في غرق 50 منزلا وانهيار 6 منازل دون وقوع اصابات بشرية.



