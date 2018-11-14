ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور

الأربعاء 14/نوفمبر/2018 - 10:09 م
صدى البلد
أحمد هاني
قضى كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عطلته الأسبوعية في مدينة لندن، مع صديقته، جورجينا رودريجيز وابنه الأكبر، وحضروا مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية، التي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية، لندن، بالإضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا.

وخلال رحلتهم في لندن، أقام رونالدو برفقة صديقته في فندق بولجاري حسب ماذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية وتبلغ قيمة الليلة الواحدة قرابة 10000 يورو، ولكن لم يكن هذا السعر هو الأعلى أثناء تواجده في العاصمة البريطانية.

وكشفت الصحيفة أنهما تناولا عشاءً فاخرًا، في مطعم سكوتس، المتخصص في المأكولات البحرية، ولكن ليس هذا هو سبب الزيارة، وخلال 15 دقيقة فقط، أنفقوا أكثر من 31 ألف يورو في شرب النبيذ.

وأراد رونالدو وجورجينا تجربة مذاق واحدة من أغلى زجاجات النبيذ في العالم، مما جعلهما ينفقان قرابة 20000 يورو.













رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور
رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور
رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور
رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور
رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور
رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور
loading...

ترشيحاتنا

بالفيديو .. اعتداء وحشي من أفراد الشرطة على مشجع جزائري

تعليق ساخر من إبراهيم فايق على قرار وليد سليمان اعتزال اللعب الدولي

المقاولون العرب يحدد شروط انتقال لاعبه الدولي لـ الأهلي أو الزمالك

في لقطة قاسية.. كلاب ضالة تتسبب في اصطدام طالب بسيارة مسرعة.. فيديو

فنان عربي شهير يأكل شريحة لحم بالذهب.. فيديو

التموين تصدم مواطنين قاموا بتحديث بطاقتهم قبل يناير 2018

مفاجأة.. نجم الأهلي المتوهج يعلن اعتزال اللعب الدولي

الفيراري.. 13 ثانية كانت كافية لتسجيل محمد صلاح هدفا في مرمى فولهام.. فيديو

مسئول إسرائيلي سابق يعترف بالهزيمة: الفلسطينيون لقنونا درسا

رئيس مجلس الأمة الكويتي لوزير الهجرة: نرفض الإساءة لمصر والمخطئ سينال جزاءه

ابراهيم سعيد يوجه رسالة لـ وليد سليمان ويكشف سر استبعاده من قائمة المنتخب

معارضة قطرية تكشف الجهة المسئولة عن أختفاء خالد الهيل فى لندن

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طرح بوسترات لفيلم Toy Story 4 .. صور

سلاح تويتر ينقلب فى وجه محمد صلاح من الدعم إلى الهجوم بسبب القناع

فى عيد ميلادها ... شاهد أجمل إطلالات منى عبد الغنى بالحجاب

منة فضالى فى إطلالة فراشة على الشاطئ.. صور

تعرف على الإتيكيت الصحيح للاعتذار عن حفلات الزفاف

فيديو

طرح البرومو الدعائى الثانى لفيلم Bumblebee .. فيديو
نبيلة مكرم تعتذر عن التعليق على أزمة النائبة الكويتية صفاء الهاشم لهذا السبب
رئيس مجلس الأمة الكويتي لوزير الهجرة: نرفض الإساءة لمصر والمخطئ سينال جزاءه
حل مشكلات التموين على الهواء فى برنامج على مسئوليتى ..فيديو
نبيلة مكرم توجه رسالة إلى شعب الكويت .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟

هل تنجح اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان في مواجهة الادعاءات المثارة ضد مصر؟