رونالدو ينفق 31 ألف يورو في 15 دقيقة مع صديقته وابنه في لندن..صور

قضى كريستيانو رونالدو لاعب نادي يوفنتوس الإيطالي عطلته الأسبوعية في مدينة لندن، مع صديقته، جورجينا رودريجيز وابنه الأكبر، وحضروا مباراة لاعب التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش في المباراة النهائية، التي أقيمت بالعاصمة الإنجليزية، لندن، بالإضافة إلى حضور حفلة باليه على مسرح رويال أوبرا.



وخلال رحلتهم في لندن، أقام رونالدو برفقة صديقته في فندق بولجاري حسب ماذكرت صحيفة "ذا صن" الإنجليزية وتبلغ قيمة الليلة الواحدة قرابة 10000 يورو، ولكن لم يكن هذا السعر هو الأعلى أثناء تواجده في العاصمة البريطانية.



وكشفت الصحيفة أنهما تناولا عشاءً فاخرًا، في مطعم سكوتس، المتخصص في المأكولات البحرية، ولكن ليس هذا هو سبب الزيارة، وخلال 15 دقيقة فقط، أنفقوا أكثر من 31 ألف يورو في شرب النبيذ.



وأراد رونالدو وجورجينا تجربة مذاق واحدة من أغلى زجاجات النبيذ في العالم، مما جعلهما ينفقان قرابة 20000 يورو.



























