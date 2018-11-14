الأمطار والسيول تتسبب في كارثة بشوارع الكويت.. فيديو

يستمر الطقس السيئ الذي تشهده الكويت خلال اليومين الماضين، حيث سقطت الأمطار بكثافة كبيرة، أعقبها سيول أغرقت البلاد.



أظهرت شرائط الفيديو والصور المنتشرة على مواقع التواصل الإجتماعي غرق البلاد في المياه، وما أسفر عنه من خسائر مادية ضخمة في المنشآت والسيارات بالشوارع.



وكانت الحكومة الكويتية أعلنت تعليق العمل في الوزارات والهيئات والمدارس والجامعات بسبب سوء الأحوال الجوية الذي تمر به البلاد.



