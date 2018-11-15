التضامن تشكل غرفة عمليات لمتابعة متضرري الأمطار بأسيوط

وجهت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بتشكيل غرفة عمليات بمديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط؛ بعد ورود معلومات حول انهيار بعض المنازل بمركز أبنوب؛ إثر سقوط أمطار غزيرة على عدد من محافظات الجمهورية، كما أمرت برفع درجة استعداد إدارات الإغاثة بالمديريات .





وقالت فاطمة الخياط، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي بأسيوط، إن المديرية قامت بتشكيل غرفة عمليات، وتم توجيه فريق عمل بمركز الإغاثة بالمديرية إلى عزبة سعيد لحصر الخسائر وتقديم أوجه الدعم للاهالى، وتم الدفع بمهمات الإغاثة للعزبة "الخيام والأسَّرة والبطاطين" محملة على 3 سيارات نصف نقل من مركز الإغاثة بالمديرية.





كما قدمت جمعية "الأورمان"، 250 "لحاف" للأسر المضارة، ومن المقرر اتخاذ اللازم نحو إقامة مخيم لإيواء بجوار مدرسة العزبة بقرية المعابدة لتوفير إقامة عاجلة للأسر التى انهارت منازلهم، وتوفير سبل الدعم والرعاية لهم، كما ستقوم المديرية بإجراء الأبحاث الاجتماعية اللازمة لدراسة سبل تقديم المساعدات وبرامج الدعم للأسر.