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محافظات

سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

الخميس 15/نوفمبر/2018 - 01:45 م
سيول الخير
سيول الخير
ايمن محمد
عمت سيول الخير على منطقة وادي فيران، حيث ملأت الخزان الجوفى بالمياه، كما سقطت أمطار غزيرة على مدينة نويبع ووادي وتير، لم تؤد إلى خسائر أو إغلاق لطريق وادى وتير.

يأتي ذلك، فيما جري المعدات الثقيلة من اللوادر والبلدوزرات عمليات تمهيد طريق وادى فيران، وإزالة آثار السيول.

وأعلن مركز عمليات جنوب سيناء إعلان حالة الطوارئ القصوى استعدادا لموسم السيول، مؤكدا أن أمطار وسيول أمس لم تسفر عن أي خسائر فى المرافق والخدمات.

وكانت وزارة الموارد المائية والري، قد أقامت عددا من السدود والبحيرات فى المناطق الجبلية بالمدن؛ للاستفادة بمياه السيول والأمطار.

وقال سليمان عواد من بدو نويبع إن الفرحة عمت بالمدينة لهطول الامطار التى سقطت على وادى وتير؛ لانها ستغذى الخزان الجوفي الذى يعتمد عليه البدو فى الزراعة.
سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور
سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور
سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور
سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور
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سيول الخير تعم وادي فيران.. وأمطار على نويبع.. صور

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