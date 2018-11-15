تعرض الوفد البرلماني المصرى لمضايقات من قبل جماعة الإخوان ببريطانيا

أكد النائب طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، وأحد أعضاء الوفد البرلماني المصري الذي سافر لبريطانيا، أن أعضاء الوفد تعرضوا لمضايقات إخوانية بعد انتهاء الوفد من زيارة جامعة كينجز كوليج.





وأضاف "الخولي"، أن الإخوان نشروا فيديو لمهاجمتهم ومضايقتهم للوفد البرلماني المصري، على مواقع التواصل الاجتماعي، موضحا أن هذا يحتم علي النواب مزيدا من المسئولية والصلابة خاصة بعد زيارة الوفد لعقر دار الإخوان في المجتمع البريطاني.





وقال أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان: زياراتنا خلقت هلعاً لأننا نقوم بدور رئيسي يتمثل في حظر جماعة الإخوان في جميع البلدان ومواجهة الدعاية الكاذبة لهم في دوائر صنع القرار في بريطانيا.





وأشار إلى أن الإخوان أهل البلطجة والاعتداء ليس بعيدًا عن منهج السفالة وهم على الضلال لأنهم قاموا بخيانة الوطن.



