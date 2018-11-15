7 نجوم فى الزمالك يواجهون شبح التجميد بسبب جروس

يواجه 7 نجوم من الزمالك شبح التجميد فى القلعة البيضاء لنهاية الموسم بسبب عدم اقتناع السويسري جروس بقدراتهم الفنية فى الفترة الحالية.



ويعتمد جروس المدير الفنى للزمالك على مجموعة من اللاعبين الأساسيين الذين يفوز بهم فى المباريات الأخيرة للفريق الأبيض.



والنجوم الـ7 الذين يعانون من شبح التجميد هم : المغربى حميد أحداد القادم فى بداية الموسم ومصطفى فتحى وأحمد مدبولى ومحمود عبدالعاطى دونجا وأيمن حفنى الذى يظهر على فترات متباعدة بجانب محمود عبدالعزيز لاعب الوسط البديل لطارق حامد وفرجانى ساسى وأحمد فتوح الظهير الأيسر الشاب.

