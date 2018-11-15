المركزي يطرح أجل خزانة 364 يوما بـ 1.675 مليار دولار.. الاثنين

أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أجل خزانة 364 يوما خلال الإثنين المقبل، بقيمة 1.675 مليار دولار.



ووفقا لجدول عطاءات الخزانة بالبنك المركزي المصري فإن جملة المبالغ المالية المستهدفة من أجل 364 يوما تبلغ 714 مليار جنيه حتي 11 يونيو المقبل.



وتسعى وزارة المالية عبر طروحات سندات وأذون الخزانة لتمويل الفجوة التمويلية للموازنة العامة و التي تقدر خلال العام المالي الجاري بنحو 438.6 مليار جنيه.

