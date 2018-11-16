رويدا عطية تضع مولودها الأول زين

وضعت الفنانة السورية رويدا عطية اليوم الجمعة 16 نوفمبر، مولودها الأول في العاصمة اللبنانية بيروت، واستقرت حالتها الصحية بعد عملية الولادة، لكنها تبقى في المستشفى للمتابعة.



واستقرت رويدا عطية على اسم «زين» ليكون اسمًا لمولودها، من رجل الأعمال التي لم تكشف عنه للصحافة والإعلام حتى الآن.



وكانت رويدا عطية قد طرحت أغنيتها الجديدة "تعا" مؤخرًا، والتي خصصتها لمولودها "زين" قبل ولادتها وقدومه إلى عالمنا، وهي من ألحان: حسان عيسى، وتوزيع: علاء حمودة.

