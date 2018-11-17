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رياضة

هولندا تفجر مفاجأة وتهزم بطل كأس العالم.. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 12:38 ص
من لقاء اليوم
من لقاء اليوم
حسن العمدة
حقق منتخب هولندا فوزا مثيرا علي بطل كأس العالم "فرنسا" بهدفين دون رد في المباراة التي جمعت المنتخبين على ملعب فينورد ضمن منافسات المجموعة الأولى بدوري الأمم الأوروبية

سجل هدفي هولندا جورجينيو فينالدوم وممفيس ديباي من ركلة جزاء في الدقيقتين 44 و96، لينعش منتخب الطواحين آماله في التأهل للدور المقبل بالبطولة.

وظل المنتخب الفرنسي في الصدارة برصيد 7 نقاط، وخلفه هولندا (6 نقاط) قبل مباراته الأخيرة أمام ألمانيا التي جمعت نقطة واحدة.
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