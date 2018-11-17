ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

أمريكا تنضم لخطةأسترالية لتطوير قاعدة بحرية في المحيط الهادي

السبت 17/نوفمبر/2018 - 09:27 ص
صدى البلد
رويترز
قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستشارك مع حليفتها في المحيط الهادي استراليا في بناء قاعدة بحرية على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة في ظل سعي قوى إقليمية للدخول في تحالفات وتأمين الحصول على بنية تحتية مهمة.

وجرى الإعلان عن الخطة اليوم السبت خلال منتدى لمنطقة آسيا والمحيط الهادي استضافته بابوا غينيا الجديدة حيث عبر زعماء العالم عن وجهات نظرهم بشأن كيفية إجراء تبادل تجاري في المنطقة.

وتأتي الخطة في أعقاب ظهور الصين كمطور محتمل للموقع الموجود في المياه العميقة.

ويقول محللون إن الوجود الصيني على جزيرة مانوس قد يؤثر على قدرة الغرب على الملاحة في المحيط الهادي ويضع بكين في الوقت نفسه على مسافة قريبة من القواعد الأمريكية في جوام.

وكانت جزيرة مانوس قاعدة بحرية أمريكية كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية وتلعب دورا مهما في استراتيجية واشنطن في منطقة المحيط الهادي.

وقال بنس إن الولايات المتحدة ستشترك مع استراليا وبابوا غينيا الجديدة في إقامة مشروع الميناء على جزيرة مانوس.

وأضاف "سنعمل مع هذه البلدان لحماية السيادة والحقوق البحرية لجزر المحيط الهادي أيضا".

وكانت استراليا، الحليف القوي للولايات المتحدة، تتمتع على مدى عقود بنفوذ دون منازع إلى حد ما في المحيط الهادي حتى ركزت الصين اهتمامها على المنطقة في الآونة الأخيرة.

كان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أعلن في الأول من نوفمبر الحالي أن بلده ستمول تطوير القاعدة على جزيرة مانوس بدعم من حكومة بابوا غينيا الجديدة.

إلا أن تشارلي بنجامين حاكم مانوس قال إن الطرفين لم يطلبا دعما من السكان المحليين.
loading...

ترشيحاتنا

مشهد جنائزي مهيب يتقدم جثمان الشهيد ساطع النعماني بمطار القاهرة..شاهد

الأرجنتين تفوز على المكسيك بثنائية نظيفة وديا

جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو

تعرف على مواعيد أهم مباريات اليوم السبت

بيجاما مبتكرة تخلصك من الأرق وتساعدك على النوم الهادئ

صحف الكويت: السيسي يدعم الجيوش الأفريقية بـ100 منحة تدريبية.. ترحيب عربي ودولي بإجراءات السعودية في قضية خاشقجي.. والأمير بن سلمان يفضح أكاذيب واشنطن بوست.. تركيا تشن حملة اعتقالات واسعة في الجيش

صندوق أثري يحقق الأمنيات في معرض قصر بكين

زكريا ناصف: مشاركة الشناوي أمام تونس قرار جرئ من أجيري ..فيديو

اليوم.. الخطيب يحسم منصب المدير الرياضي للأهلي

معلول يواصل برنامجه التأهيلي بالأهلي

انهيار شقيق الشهيد ساطع النعماني أثناء استقبال الجثمان بمطار القاهرة.. شاهد

ارتفاع عدد المفقودين بحرائق كاليفورنيا إلى ألف شخص

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. أول إطلالة لزوجة تامر حسنى بعد الولادة

سعر خرافي لإطلالة مي عمر في Cartier Mirage ..صور

جثمان الشهيد ساطع النعماني يصل مطار القاهرة.. صور

جنات تتألق بفستان باللون الأخضر .. صور

وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر بالفوز على تونس..صور

فيديو

الأرصاد تحذر من الشبورة الصباحية خلال الأيام المقبلة ..فيديو
جامعة كاليفورنيا: تناول اللحوم يؤدي إلى الإصابة بسرطان القولون .. فيديو
تعرف على أسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم.. فيديو
سيولة مرورية على كافة الطرق والمحاور الرئيسية ..فيديو
تعرف على أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟

ما هي توقعاتك لمباراة مصر وتونس في تصفيات أمم إفريقيا 2019 ؟