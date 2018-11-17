أمريكا تنضم لخطةأسترالية لتطوير قاعدة بحرية في المحيط الهادي

قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة ستشارك مع حليفتها في المحيط الهادي استراليا في بناء قاعدة بحرية على جزيرة مانوس في بابوا غينيا الجديدة في ظل سعي قوى إقليمية للدخول في تحالفات وتأمين الحصول على بنية تحتية مهمة.



وجرى الإعلان عن الخطة اليوم السبت خلال منتدى لمنطقة آسيا والمحيط الهادي استضافته بابوا غينيا الجديدة حيث عبر زعماء العالم عن وجهات نظرهم بشأن كيفية إجراء تبادل تجاري في المنطقة.



وتأتي الخطة في أعقاب ظهور الصين كمطور محتمل للموقع الموجود في المياه العميقة.



ويقول محللون إن الوجود الصيني على جزيرة مانوس قد يؤثر على قدرة الغرب على الملاحة في المحيط الهادي ويضع بكين في الوقت نفسه على مسافة قريبة من القواعد الأمريكية في جوام.



وكانت جزيرة مانوس قاعدة بحرية أمريكية كبيرة خلال الحرب العالمية الثانية وتلعب دورا مهما في استراتيجية واشنطن في منطقة المحيط الهادي.



وقال بنس إن الولايات المتحدة ستشترك مع استراليا وبابوا غينيا الجديدة في إقامة مشروع الميناء على جزيرة مانوس.



وأضاف "سنعمل مع هذه البلدان لحماية السيادة والحقوق البحرية لجزر المحيط الهادي أيضا".



وكانت استراليا، الحليف القوي للولايات المتحدة، تتمتع على مدى عقود بنفوذ دون منازع إلى حد ما في المحيط الهادي حتى ركزت الصين اهتمامها على المنطقة في الآونة الأخيرة.



كان رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أعلن في الأول من نوفمبر الحالي أن بلده ستمول تطوير القاعدة على جزيرة مانوس بدعم من حكومة بابوا غينيا الجديدة.



إلا أن تشارلي بنجامين حاكم مانوس قال إن الطرفين لم يطلبا دعما من السكان المحليين.