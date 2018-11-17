صلاح حليمة يكشف قضايا الأجندة المصرية خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي .. فيديو

قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموضوعات التي سوف تترأس قائمة المناقشات العام القادم عند ترأس مصر للاتحاد الإفريقي ، هي التي يغلب عليها الطابع الأمني والاقتصادي والإنساني، باعتبار أن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي والمالي قد تم التوصل إليه.





وتابع "حليمة" خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أنه ضمن القضايا التي سوف تعمل عليها مصر؛ الإرهاب وقضايا اللاجئين والنازحين ، والأمن في القرن الإفريقي.



