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صلاح حليمة يكشف قضايا الأجندة المصرية خلال رئاسة الاتحاد الإفريقي .. فيديو

السبت 17/نوفمبر/2018 - 03:52 م
السفير صلاح حليمة
السفير صلاح حليمة
ندى فتح الله
قال السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن الموضوعات التي سوف تترأس قائمة المناقشات العام القادم عند ترأس مصر للاتحاد الإفريقي، هي التي يغلب عليها الطابع الأمني والاقتصادي والإنساني، باعتبار أن الإصلاح الهيكلي والمؤسسي والمالي قد تم التوصل إليه.

وتابع "حليمة" خلال لقائه بفضائية "إكسترا نيوز" اليوم، أنه ضمن القضايا التي سوف تعمل عليها مصر؛ الإرهاب وقضايا اللاجئين والنازحين، والأمن في القرن الإفريقي.

وأشار "حليمة" إلى أن هناك عددا من القضايا السياسية التي سوف تهتم بها مصر على رأسها؛ قضية الصومال وليبيا وجنوب السودان.
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