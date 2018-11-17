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أخبار العالم

نائب وزير الخارجية الكويتي: علاقة الشعبين الكويتي والمصري لا تهزها صغائر الأمور

السبت 17/نوفمبر/2018 - 06:50 م
خالد الجارالله
خالد الجارالله
أ ش أ
أكد نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله اليوم السبت أن الشعبين المصري والكويتي كبيران لا تهزهما صغائر الأمور.

وقال الجارالله إن العلاقات بين البلدين والشعبين ضاربة في أعماق التاريخ، يرويها النيل العظيم في مصر، وفي الكويت نهر عارم من المحبة، مضيفًا أن الشعبين لا يلتفتان إلى تلك الإساءات التي تصدر عن أناس لا يمثلون إلا أنفسهم.

وتابع: "إننا على تواصل مع الأشقاء في مصر، لاحتواء أي سوء فهم يمكن أن ينتج عن ذلك".
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