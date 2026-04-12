جولة تفقدية لوكيل الزراعة بالغربية لمتابعة زراعات القمح واستعدادات موسم الحصاد بالمحافظة

استقبل المهندس حسام الدين محفوظ، وكيل وزارة الزراعة بالغربية اليوم الأحد الدكتور أحمد رزق، رئيس قطاع الخدمات الزراعية بوزارة الزراعة، والمهندس ناصر عزب، مدير مكتب رئيس قطاع الخدمات ، رافقهم خلال الجولة المهندس حمادة عمار مديرعام الارشاد الزراعي ، المهندس وليد ابوسرية مدير مركز المعلومات .

توجيهات محافظ الغربية



وجاء ذلك في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والدقيقة لجهود مديرية الزراعة بالغربية، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية بضرورة الإهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح؛ وتحت رعاية ، السيد الاستاذ علاء فاروق ، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي ، السيد اللواء دكتور علاء عبدالمعطى ، محافظ الغربية .

كما تفقد الوفد بجولة ميدانية موسعة شملت تفقد الزراعات القائمة بزمام مراكز المحافظة، وذلك للاطمئنان على الحالة العامة للمحاصيل في المراحل النهائية قبل بدء عمليات الحصاد، والوقوف على مدى جودة وسلامة الإنتاج المتوقع لهذا الموسم.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال الجولة، تم لقاء المباشر مع المزارعين في الحقول والاستماع إليهم، وجرى حوار مفتوح للتوعية والارشاد بأهمية توريد محصول القمح إلى الصوامع والشون المخصصة والتابعة للدولة.

ثروة الذهب الأصفر

كما تم التأكيد على أن "القمح" يمثل المادة الخام الرئيسية لرغيف الخبز وأنه مسألة "أمن قومي"، مشددين على أن القيادة السياسية تولي هذا الملف أولوية قصوى وتضع الفلاح المصري نصب أعينها، وهو ما تُرجم عملياً في قرار زيادة سعر إردب القمح لهذا الموسم ليصل إلى ٢٥٠٠ جنيه، دعماً للمزارع وتشجيعاً له على زيادة معدلات التوريد.

دعم الجمعية الزراعية

وفى سياق متصل، شملت الجولة زيارة للجمعية الزراعية والمركز الإرشادي بقرية "الشين" التابعة لمركز قطور.

حيث تم إصدار توجيهات مشددة بضرورة الاستعداد التام ورفع درجة الجاهزية القصوى لاستقبال موسم حصاد القمح بكافة أماكن التوريد الصوامع، الشون، الهناجر، وتذليل كافة العقبات أمام المزارعين لتسهيل عملية التسليم .

دعم الموردين

كما التنبيه بالاستعداد المبكر للموسم الزراعي الصيفي، والتأكد من توافر كافة المستلزمات الزراعية والتقاوي والأسمدة بالجمعيات الزراعية، لضمان انتظام سير العملية الزراعية دون أي معوقات.

العمل ليلا ونهارا



ويؤكد المهندس حسام محفوظ أن مديرية الزراعة بالغربية تواصل العمل الليلي بالنهار، لخدمة جموع المزارعين وضمان نجاح مواسم الحصاد والتوريد للمحاصيل الاستراتيجية، حفاظاً على الأمن الغذائي المصري.