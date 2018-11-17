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حقيقة شطب عضوية محمد صلاح من مركز شباب نجريج

السبت 17/نوفمبر/2018 - 11:35 م
صدى البلد
عبد الخالق صلاح
قال ماهر شنبه، عمدة قرية نجريج، إن ما تردد حول شطب عضوية نجم مصر الدولي من مركز شباب القرية "غير صحيح تماما".

وقال "شنبه" في مداخلة هاتفية لبرنامج "انفراد" مع سعيد حساسين: "محمد صلاح كأي طليع في بدايته بيقيد في الكشوف، دلوقتي صلاح انشغل بلعب كرة القدم في تشيلسي والفرق الأوروبية وصولا لليفربول".

وأضاف: "محمد صلاح لم يسدد الاشتراكات حتى تتحول عضويته لعضوية عاملة وقتها، ولكنه هذا العام سدد الاشتراك وعليه الانتظار عامًا حتى يتم تفعيل عضويته لعاملة حتى يحق له المشاركة في الانتخابات بالنادي وبناء عليه لم يُدرج اسمه في الكشوف الانتخابية وسيتم إدراجه العام المقبل".

وتابع: "محمد صلاح عضو عامل ابتداء من العام الحالي ويحق له التصويت في العام المقبل".

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