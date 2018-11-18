تيتو جارسيا يتحدث عن المقارنة بين أجيري وكوبر

قال تيتو جارسيا مدرب عام منتخب مصر، تعليقا على المقارنة بين الجهاز الفني الحالي بقيادة خافيير أجيري والسابق بقيادة هيكتور كوبر، "إن اسلوب اللعب مختلف بيننا وبين كوبر، هو يدافع ويحرص على ذلك ونحن نهاجم ونحرص على ذلك".



وأضاف تيتو في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد: "يجب ان نحترم اسلوب هيكتور كوبر، هو مدرب عالمي وله تاريخ كبير".



وتابع المدرب الاسباني: "من نحن من أجل المقارنة واختيار الاسلوب الافضل من بيننا؟، لكل منا اسلوب خاص للعب".



واختتم مساعد أجيري تصريحاته: "لو كان لدينا نوعًا اخر من اللاعبين لفكرنا في تغيير اسلوب لعب المنتخب، نعمل وفقًا لامكانيات منتخب مصر".