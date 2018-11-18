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أخبار العالم

النتائج الأولية في إعادة الفرز.. حزب ترامب يحكم فلوريدا

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 07:06 ص
دونالد ترامب
دونالد ترامب
حسام رضوان
بعد عملية إعادة فرز الأصوات لمنصب حاكم ولاية فلوريدا، أقر المرشح الديمقراطي أندرو جليوم بهزيمته أمام الجمهوري رون دي سانتيس، بعد عدة عمليات إعادة فرز حصلت منذ انتخابات التجديد النصفي في 6 نوفمبر.

وبحسب ما ذكرته قناة "سكاي نيوز" البريطانية، قال رئيس بلدية تالاهاسي الذي كان يطمح في أن يكون أول حاكم أسود للولاية: "أريد أن أهنّئ رون دي سانتيس الذي سيُصبح الحاكم المقبل لولاية فلوريدا العظيمة".

وأضاف: "سنواصل الكفاح والعمل وفي النهاية، أعتقد أننا سنفوز.. أنا شاكر لكل واحد منكم".

وأشارت القناة إلى أن عملية إعادة الفرز في انتخابات الولاية تمت بسبب النتائج المتقاربة التي حصل عليها المرشحان، فيما من المقرر الإعلان عن النتائج، اليوم الأحد.
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