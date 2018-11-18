نادي القضاة يهنئ السيسي بذكرى مولد النبي: قاد البشرية بخلقه وسماحته

هنأ المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف.



وأكد مستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، في نص البرقية أنه "بمناسبة مولد سيد الآنام محمد صلى الله عليه وسلم أحسَن الناس خُلُقًا، وأوسَعَهم صَدرًا، وأصدَقهم حديثًا، وأكرَمهم عِشرة، ما زلنا وسنظل نتأسى بخلقه الكريم وبسيرته العطرة التي ستبقى شاهدة أمد الدهر على كون إمام المرسلين قائدا للبشرية بخلقه وبسماحته، فلقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرَ التبسُّم، طيِّبَ الكلام، وَصُولاَ للأرحام، حريصًا على إفشاء السلام".



وأضاف في البرقية: "يسعدني ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة أن أبعث إلى الرئيس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى مولده الشريف ، داعيا الله تعالى أن يعيد عليكم وعلى شعب مصر العظيم هذه المناسبة العطرة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات".

