ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

نادي القضاة يهنئ السيسي بذكرى مولد النبي: قاد البشرية بخلقه وسماحته

الأحد 18/نوفمبر/2018 - 08:52 م
الرئيس عبدالفتاح
الرئيس عبدالفتاح السيسي
جودت عيد وعمرو خليفة
هنأ المستشار محمد عبد المحسن، نائب رئيس محكمة النقض ورئيس نادي قضاة مصر، الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وأكد مستشار رضا محمود السيد، المتحدث الرسمي باسم نادي قضاة مصر، في نص البرقية أنه "بمناسبة مولد سيد الآنام محمد صلى الله عليه وسلم أحسَن الناس خُلُقًا، وأوسَعَهم صَدرًا، وأصدَقهم حديثًا، وأكرَمهم عِشرة، ما زلنا وسنظل نتأسى بخلقه الكريم وبسيرته العطرة التي ستبقى شاهدة أمد الدهر على كون إمام المرسلين قائدا للبشرية بخلقه وبسماحته، فلقد كان صلى الله عليه وسلم كثيرَ التبسُّم، طيِّبَ الكلام، وَصُولاَ للأرحام، حريصًا على إفشاء السلام".

وأضاف في البرقية: "يسعدني ونحن نحتفل بهذه المناسبة العظيمة أن أبعث إلى الرئيس بأصدق التهاني القلبية بمناسبة حلول ذكرى مولده الشريف ، داعيا الله تعالى أن يعيد عليكم وعلى شعب مصر العظيم هذه المناسبة العطرة وأنتم تتمتعون بموفور الصحة والسعادة وعلى سائر الشعوب العربية والإسلامية بمزيد من الخير واليمن والبركات".
loading...

ترشيحاتنا

التحريات: السرقة وراء جريمة قتل زوجين بروض الفرج

شاهد .. سارة سلامة ورانيا يوسف تتحديان مجدي كامل في سباق 100 متر

نتنياهو يلوح برفض صفقة القرن

تجديد حبس 6 من ألتراس أهلاوي على خلفية أحداث مباراة مونانا الجابوني

محمد مرجان يكشف أسباب عودة هيثم عرابي لملف التعاقدات بالأهلي .. فيديو

إسرائيل تحصل على مقاتلات أمريكية متطورة كانت من نصيب قطر

روسيا تكشف هوية منفذة هجوم الشيشان ..فيديو وصور

خالد الجندى يكشف عقوبة من تعلق بغير الله في الدنيا.. فيديو

صحيفة سعودية تكشف مفاجأة عن أصدقاء خاشقجي

الغرف التجارية : من حق كل المواطنين الحصول على بنزين 95

ترامب يؤكد : لدينا تسجيلات عن مقتل الكاتب السعودي جمال خاشقجي

شعبة البقوليات تكشف أسباب ارتفاع أسعار الفول داخل مصر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

أجمل إطلالات منى زكي في عيد ميلادها الـ 42 ...صور

بأمر وزير الشباب .. التحقيق في توقف الإنشاءات بمركز شباب نجع حمادي

رئيس مجلس الدولة يبدأ زيارة للمملكة العربية السعودية

5 صور أهدتها ياسمين عبد العزيز لمنى زكي في عيد ميلادها الـ42

فيديو

سمية الخشاب تكشف حقيقة مرضها .. فيديو
شاهد.. عجائب وطرائف كرة القدم الإفريقية.. لاعب منتخب تنزانيا يضيع فرصة سهلة
ضبط شخصين بحوزتهما 875 طربة حشيش في الجيزة.. فيديو
ضبط 23 طن سماد مغشوشة داخل مصنعين بالنوبارية فى البحيرة.. فيديو
سائحة ترقص مع أطفال المتحف المصري على أنغام الفار السندق.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟