برتوكول تعاون بين جامعة أسوان والتربية والتعليم في مجال الطاقة الشمسية

وقع رئيس جامعة أسوان الدكتور أحمد غلاب محمد، اليوم الأحد، بروتوكول تعاون مع الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون التعليم الفني، من أجل قيام كلية هندسة الطاقة بالإشراف على شعبة الطاقة الشمسية في المدارس الثانوية الصناعية نظام الثلاث سنوات وتقييم لوائح ومعامل هذه المدارس.

وشهد توقيع البروتوكول كل من الدكتور عادل زين العابدين عميد كلية هندسة الطاقة بجامعة أسوان والدكتور السيد الفيومي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان وعدد من قيادات التعليم الفني بالمديرية.

وقال غلاب إنه تم توقيع هذا البروتوكول من أجل نقل الخبرات الأكاديمية من كلية هندسة الطاقة إلى الطلاب بفصول الطاقة الشمسية بأسوان، وذلك لمواكبة التقدم الكبير الذي يشهده مشروع إنشاء محطات الطاقة الشمسية في قرية "بنبان" بمحافظة أسوان والذي يعد من أكبر مشروعات محطات الطاقة الشمسية في العالم.

وأكد حرص جامعة أسوان على القيام بدورها المؤسسي والبحثي والأكاديمي لخدمة المجتمع في مجال الطاقة الشمسية وإعداد كوادر مؤهلة للعمل بالمشروع القومي للطاقة الشمسية في قرية "بنبان".

بدوره، أوضح الفيومي أن هذا البروتوكول هو أول بروتوكول يتم توقيعه بين إحدى الجامعات المصرية وبين وزارة التربية والتعليم في المجال الفني، وهي فكرة رائدة سيتم السعي لتعميمها خلال الفترة المقبلة لكي تعم الفائدة في كافة ربوع الجمهورية.

وقال "إننا نقوم حاليا بتطوير مناهج التعليم الفني لكي تصبح أكثر جودة لذا نستعين بالخبرات الأكاديمية المتخصصة في كافة المجالات ومن بينهما خبراء كلية هندسة الطاقة بأسوان".

من جهته، قال الدكتور عادل زين العابدين إن البروتوكول يتضمن تنظيم زيارات لطلاب فصول الطاقة الشمسية إلى مقر كلية هندسة الطاقة في أسوان للاستفادة من المعامل الموجودة بالكلية، علاوة على قيام طلاب كلية هندسة الطاقة بزيارة المدارس الصناعية التي توجد فيها معامل متطورة في أقسام "الميكانيكا"، مشيرًا إلى أن كلية هندسة الطاقة في أسوان بدأت بالفعل في تقييم المعامل الموجودة بالمدارس الصناعية ومراجعة المواد الدراسية والمناهج التي يقوم الطلاب بدارستها وإعداد تقرير شامل بكافة الملاحظات بشأن هذه المناهج الدراسية.