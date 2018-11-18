وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

اختتمت مساء اليوم 18 نوفمبر علي المسرح الصغير بدار الأوبرا المصرية، فعاليات الدورة الـ 22 من المهرجان القومي للسينما المصرية، والذي حمل عنوان "السينما لحظات لا تنسى"، حيث قامت أ.د. ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والمخرج الكبير سمير سيف رئيس المهرجان و.د فتحي عبد الوهاب رئيس قطاع الصندوق بتوزيع الجوائز على الفائزين في مسابقتيه التسجيلية والروائية الطويلة.





حضر حفل الختام د خالد عبد الجليل رئيس المركز القومي للسينما، د. أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، أحمد صلاح بهجت رئيس قطاع مكتب وزير الثقافة، أ.د. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا المصرية، المنتج محسن علم الدين ، وعدد من الفنانين والاعلاميين.





فى كلمته، قال المخرج الكبير سمير سيف رئيس المهرجان، أن المهرجان القومي للسينما المصرية هو مهرجان الدولة الرسمي والوحيد لتقييم حصاد عام سينمائي كامل، ورغم ضآلة ميزانية المهرجان فاننا لم نتخل عن تقاليد المهرجان في تكريم رموزنا الفنية بالإضافة الى من أفنوا حياتهم في خدمة هذه الصناعة بعيدًا عن الأضواء علاوة على الإصدارات الهامة التي تعد مرجعًا وتوثيقًا لإنجازات المكرمين الحاليين والراحلين، واضاف "سيف" أنه في طفرة حقيقية عن الدورة السابقة إنتقلت عروض المهرجان في نفس الوقت الى أثنتي عشرة محافظة بالإضافة الى القاهرة حيث وصلت العروض والندوات والتي يديرها نقاد متخصصون الى أطراف البلاد مثل مرسي مطروح وشلاتين دعمًا للحراك الثقافي وتحقيق العدالة الثقافية، مشيرا إلى أن هذا الجهد والإنجاز ما كان ليتحقق دون المساندة الشخصية والعملية للدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة و الفنان هشام عطوة الذي أخرج إحتفال الليلة بالإضافة الى وزارة الشباب والرياضة التي ساهمت في تدبير الإقامة والإعاشة للنقاد في العديد من المحافظات.





واضاف "سيف" أن السينما لحظات لا تنسي " هو شعار دورتنا الحالية، وهو تعبير عن حقيقة واقعة أذا أن ذاكرتنا الشعورية تحفل بالعديد من اللحظات السينمائية التي لا نفتأ نتذكرها ونطعم بها أحاديثنا.. كل رجاء وأمل أن تظل سينمانا مصدرًا للحظات لا ننساها تملؤها بالحكمة والأمل وحب الحياة





ووجه سمير الشكر للعاملين بقطاع صندوق التنمية الثقافية وعلي رأسم الأستاذ الدكتور فتحي عبد الوهاب، كذلك لدار الأوبرا وعلى رأسها الدكتور مجدي صابر وكل كتيبتها الفنية الذين إستطاعوا في فترة وجيزة الوصول بالمهرجان الي هذه اللحظة المضيئة.





بدأ الحفل الذي أخرجه المخرج هشام عطوة بالسلام الجمهوري، أعقبه عرض لفيلم وغناء مجموعة من فرقة أنغام الشباب، تعبر عن شعار المهرجان.





أعقب ذلك تكريم الفنان الكبير حسين فهمي، الفنانة الكبيرة نادية الجندي، مدير التصوير محمود عبد السميع، المونتيرة عنايات السايس، الناقد والمخرج سيد سعيد، كبير منسقي المناظر محمود المغربي، وعميد المصورين الفوتوغرافيين محمد بكر.





أعقب التكريمات أعلان جوائز الدورة الـ 22 وكانت علي النحو التالي





أولًا : أفلام التحريك :





1- جائزة أنطوان سليم للعمل الأول وقدرها 8000 جنيه للمخرج : بلال سعيد عبد الحكيم عن فيلم : لحظة من الزمـن





2- جائزة لجنة التحكيم وقدرها 16000 جنيه للمخرجة : سارة نبيل محمد حافظ عن فيلم : أول يـوم





3- جائزة أفضل فيلم وقدرها 24000 جنيه للمخرج : مصطفى محمد جاد عن فيلم : لا أرى لا أسمع لا أتكلم





ثانيًا : الأفلام الروائية القصيرة :





قررت لجنة التحكيم منح شهادة تقدير للمخرج / جوزيف عادل عن فيلم برطمان مليىء بالسمك





1- جائزة شادي عبد السلام للعمل الأول وقدرها 8000 جنيه للمخرج : خالد مدحت معيط عن فيلم : الرائد تـوم





2- جائزة لجنة التحكيم وقدرها 16000 جنيه للمخرج : عادل احمد يحيى عن فيلم :(نـدى)





3- جائزة أفضل فيلم وقدرها 24000 جنيه للمخرجة : نسمة زعزوع عن فيلم : (سيـدة)









ثالثًا : الأفلام التسجيلية :





1- جائزة سعد نديم للعمل الأول وقدرها 8000 جنيه فاز بها المخرج : يوسف ناصر عن فيلم : النحت فى الزمـن





2- جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية حتى 15 دقيقة وقدرها 16000 جنيه للمخرج : إبراهيم فرج على عن فيلم : جـومر





3- جائزة أفضل فيلم تسجيلي حتى 15 دقيقة وقدرها 24000 جنيه للمخرج :أكرم محمود البزاوى عن فيلم : رحلة البحث عن أبو العربى





4- جائزة لجنة التحكيم للأفلام التسجيلية أكثر من 15 دقيقة وقدرها 16000 جنيه للمخرج : محمد زيـدان عن فيلم : عندى صورة





5- جائزة أفضل فيلم تسجيلي أكثر من 15 دقيقة وقدرها 16000 جنيه للمخرج : طارق الزرقانى عن فيلم : أطفال العصافير













- كما منحت لجنة تحكيم المهرجان شهادة تقدير للفنان أحمد داش، عن فيلم فوتوكوبـى .





2- جائزة خاصة وقيمتها (20 الف جنيه) فازت بها الفنانة شيرين رضـا عن فيلم فوتوكوبى .





3- جائزة أفضل ميكساج صوت وقيمتها (20 الف جنيه) للفنان حسام ممدوح عن فيلم فوتوكوبـى





4- جائزة أفضل ملابس وقيمتها ( 20 الف جنيه ) للفنانة ملك ذو الفقـار عن فيلم الكنــز .





5- جائزة أفضل تصميم فنى وقيمتها ( 20 الف جنيه ) للفنان أنسى أبو سيف عن فيلم الكنــز





6- جائزة أفضل مونتاج وقيمتها ( 20 الف جنيه ) للفنان أحمد حافظ عن فيلم الأصليين





7- جائزة أفضل موسيقى وقيمتها( 20 الف جنيه ) للفنان هشام نزيـه عن فيلم الأصليين





8- جائزة أفضل تصوير وقدرها ( 30 الف جنيه ) للفنان أحمد المرسـى عن فيلم الأصليين





9- جائزة أفضل سيناريو وقدرها ( 30 الف جنيه ) ذهبت إلى د. مجدى أحمد على عن فيلم (مولانـا)





10 - كما فاز بجائزة (الحوار) الكاتب إبراهيم عيسى عن قصة مولانا





11- جائزة التمثيل – دور ثان – نساء وقيمتها ( 20 الف جنيه ) للفنانة دينا الشربينى عن دورها فى فيلم هروب إضطرارى





12- التمثيل – دور ثان – رجال وقدرها ( 20 الف جنيه ) للفنان ماجد الكدوانى عن دوره فى فيلم الشيخ جاكسون





13 -جائزة أفضل إخراج (عمل أول) وقدرها (20 الف جنيه) للفنان محمد حمـاد عن فيلم أخضر يابــس





14- جائزة التمثيل – دور أول – نساء وقيمتها ( 30 الف جنيه ) للفنانة هبة على عن دورها فى أخضر يابس





15- جائزة التمثيل – دور أول – رجال وقدرها (30 الف جنيه) للفنان عمرو سعد عن دوره فى فيلم مولانـا ( وفى كلمة ألقاها "سعد" أعلن عن تبرعه لكامل الجائزة المالية لإسم أبناء شهيدة المنيا (فادى ومينا)





16 - جائزة الإخراج وقدرها (50 الف جنيه) للفنان مروان حامـد عن فيلم الأصليين





17- جائزة الإنتاج الثالثة وقيمتها 150 الف جنيه ، فازت بها شركة ريد ستار للإنتاج بمشاركة شركة نيوسنشرى عن فيلم الأصليين ، وتسلمها المنتج صفى الدين محمود المدير التنفيذى لشركة ريد ستار .





18- جائزة الإنتاج الثانية وقيمتها 200 الف جنيه ، فاز بها محمد حماد – خلود سعد – محمد حفظى و محمد الشرقاوى عن فيلم أخضر يابس ، وتسلمها المنتج محمد حماد





19 – أما جائزة الإنتاج الأولى وقيمتها 300 ألف جنيه ، ففازت بها شركة أى بروديكشن و إنتلجنت للإنتاج عن فيلم مولانـا ، وتسلمها المنتج أحمد فهمى العضو المنتدب والمدير التنفيذى لشركة أى برودكشن .



