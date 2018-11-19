أبو جريشة: مركزنا بالدوري لا يليق باسم الإسماعيلي.. ونحتاج دعم الجماهير

أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، أن مركز الفريق الحالي في الدوري المصري لا يليق باسمه.



وقال أبو جريشة في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الجهاز حزين على شكل الفريق، لكننا نحتاج دعم الجماهير ومساندتها في الفترة المقبلة".



وأكمل: "نسعى للفوز، وفييرا تحدث مع اللاعبين لأنهم فقدوا القتال في المباريات".