ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

أبو جريشة: مركزنا بالدوري لا يليق باسم الإسماعيلي.. ونحتاج دعم الجماهير

الإثنين 19/نوفمبر/2018 - 12:01 ص
لاعبو الاسماعيلي
لاعبو الاسماعيلي
حسن العمدة
أكد محمد محسن أبو جريشة، المدرب العام للنادي الإسماعيلي، أن مركز الفريق الحالي في الدوري المصري لا يليق باسمه.

وقال أبو جريشة في مداخلة تليفونية ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الجهاز حزين على شكل الفريق، لكننا نحتاج دعم الجماهير ومساندتها في الفترة المقبلة".

وأكمل: "نسعى للفوز، وفييرا تحدث مع اللاعبين لأنهم فقدوا القتال في المباريات".
loading...

ترشيحاتنا

افتحوا أبواب التصدير.. ساقية أبو شعرة قلعة صناعة السجاد في المنوفية تستغيث

محمد مرجان يكشف أسباب عودة هيثم عرابي لملف التعاقدات بالأهلي .. فيديو

علي جمعة يوضح الحكمة من تحريم بيت المقدس على بني إسرائيل 40 سنة

أول تصريح من خديجة جنكيز حول زواج خاشقجي من سيدة مصرية

عمرو الجنايني يكشف عن موقفه تجاه نادي الزمالك

دوري أمم أوروبا.. سويسرا تسقط بلجيكا بخماسية وتتأهل لنصف النهائي.. فيديو

وفاة لاعب فريق النجوم

مدرسة موسيقي تعتدي على تلميذ وتصيبه بنزيف في العين بالمنوفية

قرقاش: الصحافة التركية امتهنت فبركة الأخبار

الملك سلمان يلقي خطابا مطولا للشعب السعودي

احتلال عربي لـ أمم أفريقيا 2019 بالكاميرون.. 5 فرق تأهلت والسادس في الطريق

عبد الحفيظ يخطر الخطيب بتجميد استقالة فضل وغالي.. والفلاشة تنهي حلم هيثم عرابي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزيرة الثقافة توزع جوائز الدورة 22 للقومي للسينما ..صور

شاهد.. 85 صورة من عزاء الشهيد ساطع النعماني

حكاية بلكونة شهدت قصة عشق زوجين مسنين.. و40 طعنة أنهت حياتهما من أجل السرقة..صور

10 أحذية احرصي على اقتنائها هذا الشتاء.. صور

جمال الغندور يزور سانتياجو برنابيو معقل ريال مدريد .. صور

فيديو

موجز الأخبار.. ظهور كرات لهب في سماء أمريكا.. وسارة سلامة تتحدى مجدى كامل
البترول: ارتفاع معدلات استهلاك بنزين 95 من 60 ألف لتر يوميا لمليون .. فيديو
مستشار وزير التموين يكشف موعد إضافة مواليد جدد.. فيديو
مستشار وزير التموين يزف بشرى سارة لـ المواطنين ..فيديو
فيديوجراف: تاريخ تدشين كاتدرائية العباسية.. وحقيقة تبرع الرئيس عبدالناصر لبنائها

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟

هل تؤيد إصدار قانون مكافأة نهاية الخدمة للمطلقات؟