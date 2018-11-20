احتفالات في المحافظات بمناسبة المولد النبوي الشريف

أقامت مديريات الأوقاف في محافظات عدة احتفالات بمناسبة المولد النبوي الشريف، حضرها محافظون ومسؤولون تنفيذيون ومواطنون.



وشهد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مساء الاثنين الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف في المسجد العباسي، والذي بدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم ثم كلمة الشيخ بشري محمد مدير الدعوة في المحافظة تحدث فيها عن جوانب من سيرة النبي محمد- صلى الله عليه وسلم-.



اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، شهد الاحتفال الذي أقامته مديرية الأوقاف في مسجد "سيدي عبد الرحيم القنائي"، وبدأ بتلاوة آيات من القرآن الكريم تلتها كلمة الشيخ عبيد عبد اللاه مدير منطقة وعظ الأزهر بقنا أكد فيها ضرورة أن نستلهم من نبينا الكريم الأسوة الحسنة والقدوة الطيبة والحكمة في إرساء قيم الحق والعدل والأمن والسلام للبشرية جمعاء.



وحضر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية الاحتفالية التي أقيمت في مسجد "سيدي أحمد البدوي" بمدينة طنطا، والتي بدأت بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة الشيخ رمضان حسن مراد وكيل مديرية الأوقاف بالغربية، واختتمت بابتهالات دينية للشيخ مهنا محمد.



كما شهد الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية الاحتفال الذي أقيم في مسجد المرسي أبو العباس، وبدأ بتلاوة آيات من الذكر الحكيم وقدمت فيه ابتهالات دينية. وأعد فرع ثقافة الإسكندرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتميزة للاحتفال بالمولد النبوي الشريف، بالقصور والمراكز التابعة له، تستمر على مدار الشهر.



وشارك اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالاحتفالات التي تم نظمتها مديرية الأوقاف في مسجد ناصر في مدينة الخارجة. وبدأت بتلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم عقدت ندوة عن الاقتداء بأخلاق الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم-.



وحضر سكرتير عام محافظة مطروح المهندس تامر سعيد الأمسية الدينية التي نظمتها مديرية الأوقاف بعنوان "فى حب رسول الله"، بمسجد التنعيم في مدينة مرسى مطروح، وتضمنت قراءة القرآن وإلقاء خطب وابتهالات دينية عن ذكرى مولد الرسول الكريم وسيرته العطرة التي غيرت مجرى الإنسانية بأخلاقه وعفته وسيرته التى أضاءت الدنيا كلها.



واحتفلت جمعية "حدوتة" للتنمية بالعريش بالمولد النبوى الشريف، في حضور الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، حيث تضمن الاحتفال، الذى أقيم فى قاعة مركز شباب العريش، استعراضات غنائية ودينية وأوبريت "حبيبى يا رسول الله" وعدد من الفقرات الفنية والغنائية الدينية.



وأعلنت مديرية أوقاف شمال سيناء عن تنفيذ 650 أمسية دينية على مستوى مراكز ومدن المحافظة، فى إطار حملة "محمد رسول الإنسانية"، التي يتم تنفيذها بمناسبة المولد النبوى الشريف، منذ بداية شهر ربيع الأول الجاري.



وقال الشيخ محمد سعد العش مدير عام أوقاف شمال سيناء إنه تم تنفيذ الأمسيات من خلال القوافل الدينية فى مختلف المساجد ومراكز الشباب والمدارس على مستوى المحافظة، بمشاركة 1300 أمام وخطيب من الأوقاف.



واحتفلت الطرق الصوفية بأسوان، بالمولد النبوي بمشاركة قيادات ومشايخ الطرق الصوفية، حيث نظم المحتفلون مسيرة بدأت من ميدان المحطة إلى مكان الاحتفال في أرض المعارض الدولية بجنوب أسوان، حمل المشاركون فيها الأعلام الخاصة بكل طريقة صوفية.