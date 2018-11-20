ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

اقتصاد

البنك الدولي يعلن دعمه الكامل لمشروعات البنية الأساسية فى مصر

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 10:14 ص
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
علياء فوزى و محمد يحيى
التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، بعثة البنك الدولى، برئاسة أكسل بوملر، كبير خبراء الاقتصاد فى البنية التحتية بالبنك.

ناقش اللقاء آخر تطورات برنامج التنمية المحلية لمحافظات صعيد مصر، والذى وفرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى تمويل له من البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار فى محافظتى سوهاج وقنا، وأطلعت بعثة البنك، الوزيرة على نتائج زيارتها إلى محافظتى سوهاج وقنا ولقاءاتها مع المسؤولين عن البرنامج.

وأشادت بعثة البنك الدولى، بالتقدم الكبير في تنفيذ مشروعات البرنامج وفق الجدول الزمنى المحدد لها، مؤكدة حرص البنك على مواصلة دعمه الكامل لمشروعات البنية الاساسية لمصر، وخاصة برنامج تنمية الصعيد خلال الفترة المقبلة، مشيدة بالتشريعات الاقتصادية التي قامت بها مصر مؤخرا وساهمت فى تحسين مناخ الاعمال واصبح الجو مناسب لجذب المزيد من الاستثمارات إلى مصر وخاصة الصعيد.

من جانبها أكدت نصر، أهمية الإسراع فى تنفيذ برنامج تنمية الصعيد، حيث تضم محافظة سوهاج 27 مشروعا وقنا 19 مشروعا، ويستفيد منهم نحو 8.2 مليون شخص فى المحافظتين وتساهم فى خلق المزيد من فرص العمل للشباب والمرأة فى المناطق الأكثر احتياجا، مطالبة بأن تكون أوجه الصرف فى المشروع مبنية على أولويات الدولة.

وأشارت إلى أن هذه الجهود تستهدف تحول الصعيد إلى واجهة لجذب الاستثمارات وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتيح فرص عمل لأبنائه بعد أن كانت بعض محافظات الصعيد الأكثر هجرة للسكان إلى العاصمة.

وذكرت نصر أن الدولة معنية بأن تصل الاستثمارات إلى كل محافظات مصر وأن يستفيد منه أبناء الريف والخضر على حد سواء، مشيرة إلى أن المشروع يهدف لرفع معدلات التنمية الاستثمارية فى محافظتى سوهاج وقنا، والتركيز على الميزات التنافسية لكل محافظة، بهدف جذب المزيد من الشركات المحلية والأجنبية للاستثمار فى هاتين المحافظتين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لتنمية الصعيد.

وأوضحت أن هذا البرنامج يهدف إلى رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المرتكزة على زيادة الدعم للقطاع الخاص لخلق المزيد من فرص العمل، وذلك من خلال تحسين مناخ الأعمال، ودعم البنية الأساسية اللازمة لنمو القطاعات الإنتاجية المختلفة وتطوير مجموعة من الصناعات القائمة على المزايا النسبية لمحافظات الصعيد. 

الجدير بالذكر، أنه تم اختيار محافظتي قنا وسوهاج كحجر زاوية لبدء تنفيذ البرنامج، حيث وقع عليهما الاختيار على أساس مجموعة من المعايير وهي: حجم السكان، ومعدلات الفقر، والتجاور الجغرافي، والقدرات الاقتصادية.
loading...

ترشيحاتنا

بشرى تحملها موازنة 2020.. وزير البترول: السيسي كلف بإعدادها لاستهداف تحسين معيشة المواطنين.. برلماني يكشف عن لجنة لزيادة الأجور.. وموارد جديدة لخدمة الفئة الأكثر احتياجا

ريال مدريد يتطلع للتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد لتعويض رحيل كريستيانو

انطلاق حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي.. اليوم

صحف الإمارات: الملك سلمان يؤكد وقوف المملكة إلى جانب اليمن ويحذر من خطر إيران.. الجبير: تركيا نفت اتهامها لمحمد بن سلمان بالتورط في أزمة جمال خاشقجي.. والبرلمان الدولي للتسامح والسلام يكرم الشيخ زايد

تجديد حبس خادمة وصديقها لسرقتهما ربع مليون جنيه من شقة مخدومتها بالنزهة

الصحف السعودية.. ترامب يؤكد: أزمة خاشقجي أصبحت أكبر من حجمها.. العراق ينفي توسطه بين الرياض وطهران.. والاتحاد الأوروبي يقر مسودة طلاق بريطانيا

مرور القاهرة: تحويلات بمحور المشير منذ 6 صباحا وحتى 1 ظهر اليوم

شوقي غريب: ما فعله أجيري أمام تونس يؤكد نجاحي مع الأولمبي.. فيديو

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوي الشريف

في اليوم العالمي للطفل.. 8 أخطاء تربوية على الآباء تجنبها

تعرف على حقيقة صلة القرابة بين الراحلة شاهيناز طه وشويكار

شوقي غريب يكشف الفارق بين حارسي دجلة والأهلي.. وحقيقة استبعاد طاهر.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العصار يشهد مع سفيرة سلوفينيا توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات الطاقة.. صور

سعر صادم لفستان أحلام في أحدث جلسة تصوير

القاهرة السينمائي الدولي يستقطب الأفلام العالمية.. 35 فيلما عالميا بأقسام المهرجان المختلفة.. روما ومانتا راى وحد وكتاب أخضر الأشهر.. صور

حلقة ذكر بمقام الشيخ الجمل ومسيرة صوفية فى احتفالات البحيرة بالمولد النبوى الشريف

محافظ بورسعيد يستقبل موكب الطرق الصوفية أمام المسجد العباسي

فيديو

مواعيد القطارات من القاهرة إلى المحافظات.. فيديو
أسعار العملات الأجنبية والذهب اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 20-11-2018.. فيديو
السفير الياباني الجديد يهنئ المصريين بالمولد النبوي: اتفضلوا الحلاوة.. فيديو
المرور: سيولة على المحاور كافة.. وتغيير فواصل الدائرى يستغرق شهرا.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟

هل تؤيد سن قانون لتنظيم عمل الباعة الجائلين؟