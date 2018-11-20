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برلمان

عبد العليم داوود يخرج منفعلًا بعد خسارته في انتخابات نواب رئيس الوفد

الثلاثاء 20/نوفمبر/2018 - 06:36 م
محمد عبد العليم داود
محمد عبد العليم داود
معتز الخصوصى
خرج محمد عبد العليم داوود، غاضبًا من اجتماع الهيئة العليا لحزب الوفد، اعتراضًا على نتيجة انتخابات نواب رئيس الحزب بعد عدم فوزه، بدوره، توجه هاني سري الدين لتهدئته.

وأعلن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد منذ قليل، فوز 5 نواب لرئيس الوفد، خلال اجتماع الهيئة العليا للحزب وهم: طارق سباق وحسين منصور وسليمان وهدان وياسر الهضيبي وعبد العزيز النحاس.

وتنتخب الهيئة العليا لحزب الوفد أعضاء المكتب التنفيذى للحزب على منصب سكرتير عام حزب الوفد وسكرتير عام مساعد الحزب ونواب رئيس الحزب وأمين صندوق الحزب وأمين مساعد صندوق الحزب.

وكانت قد أجريت انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد يوم 9 نوفمبر الماضى ، وأسفرت عن انتخاب 50 عضوا للهيئة العليا للحزب و5 لسكرتارية الهيئة الوفدية.
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