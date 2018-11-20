إجراءات أمنية مكثفة لتأمين ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي

شهد محيط دار الأوبرا المصرية تشديدا أمنيا مكثفا تأمينًا لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 40.



وشاركت قوات من الشرطة والقوات المسلحة في التأمين، ومن المقرر حضور نخبة من نجوم الفن المصريين والعالميين .



يذكر أن فعاليات الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائى تنطلق في السابعة والنصف من مساء اليوم الثلاثاء، تلك الدورة التي يترأسها المنتج والسيناريست محمد حفظي، ويتولى الإدارة الفنية لها الناقد يوسف شريف رزق الله، وذلك بدار الأوبرا المصرية، التي استعدت بشكل خاص لاستقبال هذا الحدث بإنشاء مسرح خاص تم تدشينه أمام المسرح الكبير لاستقبال فعاليات المهرجان، التي تستمر على مدار ٩ أيام، وبحضور وزير الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم.

