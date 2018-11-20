مهاب مميش: نستهدف غزو السوق الأفريقي بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس

قال الفريق مهاب مميش، رئيس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية كانت في حاجة إلى بنية تحتية ومستوى عمالة فنية جيدة تجذب المستثمرين.



وأضاف " مميش " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر والإعلامية لبنى عسل في برنامج " الحياة اليوم" المذاع على قناة " الحياة"، قائلا:" لابد أن يشعر المستثمر بإمكانية نجاحه، ونحن في حاجة إلى المستثمر ونعمل على تلبية طلباته في حدود القانون والإمكانات، مع التفكير بعقلية مرنة، ونحن نسعى إلى تحقيق التنمية وتوفير فرص عمل للشباب، ونقوم بتجهيز كافة الخدمات لجذب المستثمرين".



وتابع:" تجهيز فريق العمل الواعي القادر على التعامل مع المستثمر أمر في غاية الأهمية ونحن في حاجة إلى الاستثمار، وعلينا أن نكون قادرين على التعامل الممتاز مع المستثمرين"، مضيفا:" الاستثمارات في المنطقة في مجالات البتروكيماويات والأخشاب والأعمال الميكانيكية والجرارات الزراعية والأوناش والمعدات الثقيلة، ونستهدف غزو السوق الأفريقي من خلال المنطقة الاقتصادية لقناة السويس".

