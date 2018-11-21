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ديني

طايع: الأوقاف تشرف على أي نشاط ديني في مصر.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 08:22 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، إن الوزارة تشرف على جميع ملحقات المساجد، وأيضا المساجد التابعة للجمعيات الأهلية، وللأوقاف حق الإشراف على مكاتب تحفيظ القرآن الكريم.

وأضاف طايع ، خلال مداخلة هاتفية على فضائية "ال تي سي" أن أي مكتب تحفيظ للقرآن الكريم، وأي نشاط ديني في مصر، يخضع لوزارة الأوقاف.

وأشار إلى وجود عملية إحلال وتجديد لكل مكاتب تحفيظ القرآن الكريم".
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