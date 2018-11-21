الرئيس اللبناني: لم نعد نملك رفاهية إضاعة الوقت بشأن التشكيل الحكومي

ذكر الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم الأربعاء، إن بلاده لم تعد تمتلك رفاهية إضاعة الوقت في أزمة تشكيل الحكومة المستمرة منذ ستة أشهر وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية.



وقال عون عشية الاحتفال بالذكرى 75 لاستقلال لبنان عن الانتداب البريطاني عام 1943: "يعيش لبنان اليوم أزمة تشكيل الحكومة وهي ليست فريدة من نوعها وسبق أن عاشها سابقا وتحصل في دول عريقة، ولكنها تخسرنا الوقت الذي لا رجعة فيه وتحول دون إمكانات الإنتاج".