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صاحب معرض سيارات: نحن أكثر الفئات تضررا من قرار صفر جمارك.. فيديو

الأربعاء 21/نوفمبر/2018 - 11:37 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال أحمد البرى صاحب معرض سيارات مستعملة، إنهم أكثر الفئات تضررا من قرار صفر جمارك الذي سيتم تطبيقه بداية من يناير 2019.

وأضاف خلال حواره، ببرنامج "على مسئوليتي" المُذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى أحمد موسى، أن التجار من مصلحتهم انخفاض أسعار السيارات، وكشف أن هذا القرار يتم الحديث عنه منذ شهر 9 الماضي وهناك بعض المواطنين قاموا ببيع سياراتهم بسبب هذا القرار ويستخدمون أوبر وكريم.

وأشار إلى أن قرار صفر جمارك أدى إلى ركود في حركة بيع وشراء السيارات، وأكد أن السيارة التي يصل سعرها لـ 500 ألف جنيه ستنخفض حوالي 5 أو 10 آلاف جنيه.

ووجه نصائح للمواطنين، وقال: "يا جماعة والله الأسعار في العربيات مش هتنخفض كتير.. واللي باع عربيته باعها عشان 5000 جنيه".
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