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حوادث

اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 03:07 ص
اللقطات الأولى لحريق
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة
ندي حمودة - أحمد مهدي - محمد العيسوي
حصل "صدي البلد"، علي مقطع فيديو يُظهر اللقطات الأولى من حريق محل تجاري بشارع الجامع بمنطقة إمبابة.

وكانت وحدات الحماية المدنية بالجيزة، تمكنت من السيطرة على حريق داخل محل تجاري بشارع الصياد المتفرع من شارع الجامع بمنطقة إمبابة.

تلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي، يفيد باندلاع حريق داخل محل تجاري، وعلي الفور أمر اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بانتقال وحدات الحماية المدنية.

ودفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بـ٣ سيارات إطفاء إلى موقع البلاغ، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

والتهم الحريق، محتويات المحل، وواجهة الطابق الأرضي للمنزل المتواجد أسفله، وأجرت الحماية المدنية عمليات التبريد؛ لمنع تجدد الحريق.

تحرّر المحضر اللازم، وباشرت فرق الأدلة الجنائية والنيابة العامة، التحقيقات.

اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
اللقطات الأولى لحريق محل بشارع الجامع بإمبابة ..فيديو وصور
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