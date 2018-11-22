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برامج خبيثة تخترق هواتف مئات الآلاف من مستخدمي نظام أندرويد

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 06:51 ص
هاتف يعمل بنظام أندرويد
هاتف يعمل بنظام أندرويد
أحمد محرم
ذكرت قناة "سكاي نيوز" أن مبرمجًا يُطلق على نفسه اسم "لويز بنتو"، اخترق أجهزة أكثر من نصف مليون مستخدم، تعمل بنظام أندرويد، باستخدام كود خبيث، قام بنشره عبر 13 تطبيقا طورها بنفسه.

ووفقا للباحث الأمني في شركة "إي إس إي تي"، لوكاس ستيفانكو، فإن ألعاب "بنتو" الخادعة جميعها تنتمي لفئة الألعاب، أو ما يشبه الألعاب بتعبير أدق، حيث إن جميعها كانت لا تعمل.

وقامت شركة جوجل بحذف هذه الألعاب الخبيثة من على متجر "بلاي ستور" بعد أن أصابت نحو 560 ألف مستخدم، خصوصًا مع دخول لعبتين منهما في قائمة "الأكثر تداولا" على المتجر، وفقًا لتصريحات سيتفانكو، التي نقلها موقع "ذا نكست ويب".

ويقوم الكود الخبيث بعد تثبيته على الجهاز بحذف أيقونة تشغيل اللعبة بشكل تلقائي، بحيث يصعب على المستخدم إيجاده.

ويمنح التطبيق الخبيث القدرة على التحكم في حركة البيانات على الجهاز المصاب، ما يفتح الباب أمام سرقة بيانات المستخدمين.

وتواجه شركة جوجل، المطورة لنظام أندرويد، ضغوطا متزايدة خلال السنوات الماضية لزيادة تأمين منصتها التشغيلية، خصوصا مع تنامي عدد التطبيقات الخبيثة على متجرها خلال العامين الماضيين.

يشار إلى أن جوجل، أعلنت في يناير الماضي إزالة أكثر من 700 ألف تطبيق خبيث من على متجر "بلاي ستور" خلال عام 2017.

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