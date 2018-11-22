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أخبار العالم

ترامب يكشف القاتل الحقيقى لـ جمال خاشقجي

الخميس 22/نوفمبر/2018 - 09:31 م
صدى البلد
عرفة البنداري
كشف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الخميس، عن قاتل الصحفي السعودي، جمال خاشقجي، من وجهة نظره.

وقال ترامب خلال مؤتمر صحفي عقد بمناسبة عيد الشكر : "ربما ينبغي محاسبة العالم لأنه مكان شرير إن العالم مكان شرير جدا وأضاف ترامب "إنني أكره الجريمة وأكره ما تم فعله وأكره التستر"، مشيرا إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يكره ذلك أيضا وقال ترامب: إنه يكره ذلك أكثر مني".

وأضاف ترامب: "لدينا حليف قوي جدا في المملكة العربية السعودية.. لدينا حليف يقول على المستوى الأعلى إنه لم يرتكب هذه الفظاعة".
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