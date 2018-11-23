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فن

الاصطدام في المركز الرابع بعد أولى حلقاته

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 07:04 م
صدى البلد
أحمد البهي
احتل مسلسل تشوكوروفا نسب المشاهدة ليلة أمس الخميس ضمن الأعمال الفنية التي عرضت على التلفزيونات التركية، وفقًا للقائمة التي يصدرها موقع gecce التركي.

فيما حل مسلسل الفناء في المركز الثاني ليحافظ علي مركزه منذ بدء عرضه، اما في المركز الثالث فجاء مسلسل مسلسل حكايتنا.

وجاء في المركز الرابع المسلسل الجديد الاصطدام والذي بدأ عرضه ليلة أمس فقط، فيما جاء في المركز الخامس والأخير مسلسل الثنائي العظيم.
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