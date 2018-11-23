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رياضة

مدرب الطلائع يختار 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد السكندري.. الأحد

الجمعة 23/نوفمبر/2018 - 08:40 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
يسرى غازى
أعلن البلجيكي لوك إيميل المدير الفنى لفريق طلائع الجيش عن قائمة الفريق العسكرى التى ضمت 22 لاعبا لمواجهة الاتحاد السكندري بعد غد الأحد فى إطار الجولة 16 بالدوري الممتاز.

وجاءت قائمة الفريق العسكرى على النحو التالى: محمد بسام وحسن يوسف وعلي الفيل ومحمد رزق وفرانك ستيفن وإسلام سري ومحمد شعبان ومؤمن إبراهيم وأحمد جعفر وعاصم صلاح وأحمد سمير ومصطفى محمد وأحمد كابوريا وعموري وإسلام جمال وأحمد سامي وخالد سطوحي ومحمد بوشا والزناري وفتحي عثمان وعلي الزهدي وإسلام سلمونتي".

وتعاقد الفريق العسكرى مع المدرب البلجيكى لقيادة الفريق خلفا لمحمد حلمى بعد إعتذاره عن المهمة نظرا لسوء النتائج.
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