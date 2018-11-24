العربية لحقوق الإنسان تدين هجوم داعش على مركز الشرطة في ليبيا

أعربت المنظمة العربية لحقوق الإنسان فرع ليبيا، عن إدانتها للجريمة الإرهابية البشعة، التي وقعت في مركز الشرطة في "تازربو" مساء اليوم، نتيجة هجوم مسلح لتنظيم داعش الإرهابي، والذي أسفر عن استشهاد نحو 9 عناصر أمنية وإصابة نحو 10 آخرين كحصيلة مبدئية.



وقالت المنظمة في بيان قبل قليل، إن المصادر الميدانية لفرع المنظمة في "تازربو" تفيد بأن التنظيم خطف عميد بلدية "تازربو" المكلف محمد حسن خيرالله، و عضو المجلس البلدي حسين محمد صالح، وعدد آخر من المواطنين.



وأضافت المنظمة أنه وفقا لشهود العيان، فإن عدد الشهداء مرجح أن يزداد خلال الساعات المقبلة، لا سيما مع فداحة إصابات بعض المصابين، والنقص الحاد في مقومات الرعاية الطبية في مدينة "تازربو" وضواحيها.



وتابعت: "أفادت مصادر فرع المنظمة أن من بين المهاجمين متحدثي اللهجة التونسية ولهجة أهالي المنطقة الشرقية الليبية".



وأكدت المنظمة أن التصدي للتنظيمات الإرهابية في ليبيا يستدعي الإسراع بإنهاء الانقسام الوطني وتفعيل اتفاق المصالحة الوطنية بموجب اتفاق الصخيرات والتوقف عن المماطلات والتجاذبات التي وصفتها بـ"غير الصحية".



وأشارت المنظمة إلى ضرورة التصدي لتنظيم "داعش" في ظل توسعه وتنامي أعداد عناصره بمنطقة الوسط والجنوب، ما يشكل خطرا محدقا على كل الشعب الليبي.



وقالت المنظمة إن التنظيم أصبح يعتمد على انتهاز الفرص من حين لآخر لشن عمليات مباغتة وسريعة في المناطق الرخوة من ليبيا، وأن ما حدث خلال الأيام الفائتة من هجوم مسلح وخطف، بمدينة ودان وماحدث اليوم في مدينة "تازربو" خير دليل على النهج المتبع من التنظيم في الآونة الأخيرة.



وطالبت بالعمل على إطلاق جهد جماعي مشترك لمحاربة الإرهاب وضمان اجتثاثه من ليبيا.