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رياضة

إنجاز تاريخي ينتظر ميسي أمام أتلتيكو مدريد

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:32 ص
صدى البلد
القسم الرياضي
ينتظر النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق برشلونة، تحقيق إنجاز تاريخي، مساء اليوم السبت، أمام أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الجولة الـ 13، في بطولة الدوري الإسباني.

ويسعى ليونيل ميسي لقيادة فريق برشلونة لتحيقيق الإنتصار على أتلتيكو مدريد، لمعادلة رقم الإسطورة الإسبانية راؤول جونزليس، كأكثر لاعب يحقق الفوز أمام الروخي بلانكوس، في مختلف المسابقات، بـ 17 مباراة.

ويعد ميسي أكثر لاعب في تاريخ كرة القدم سجل في شباك ألتتليكو مدريد بـ 28 هدفًا.

يذكر أن برشلونة يحتل صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 24 نقطة، بينما يحتل أتلتيكو مدريد المركز الثالث بـ 23 نقطة.
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