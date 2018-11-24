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تعرف على استعدادات الدولة لموسم الأمطار والسيول هذا العام

السبت 24/نوفمبر/2018 - 11:36 ص
أرشيفية
أرشيفية
كريـم الخـطيب
قال الدكتور يسري خفاجي، المتحدث باسم وزارة الري، إن الوزارة مستعدة على مدار العام لتوفير الاحتياجات المائية على المناسيب المكررة، مشيرا إلى أنهم اتخذوا جميع الاحتياطات استعدادا لاستقبال السيول من خلال مخرات ومجار صناعية.

وأضاف «خفاجي»، في مداخلة هاتفية على قناة إأكسترا نيوز»، أن هناك استعدادات بمركز التنبؤ بالوزارة استعدادا لاستقبال موسم الأمطار، بالإضافة إلى مخرات السيول جاهزة للتعامل مع اي أمطار غزيرة قد تحدث وتصرفها على المجاري المائية والترع والمصارف، ويتم الاستفادة منها واستخدامها ضمن الميزان المائي بدرجة محدودة.

وأشار المتحدث باسم وزارة الري إلى أنه تم بناء منشآت حماية للحد من السيول والأمطار، خاصة في المناطق الجبلية وبناء سدود اعاقة وبحيرات صناعية وحواجز توجيه للبعد عن المنشآت الحيوية والاستراتيجية والطرق الرئيسية والمناطق السكنية في عدد من المحافظات.

ولفت إلى أن هناك غرف عمليات في كل المحافظات استعدادا للأمطار والسيول، وغرفة مخصصة للتنبؤ ومتابعة الأحوال الجوية وشدة الأمطار، لافتا إلى أنه تم إنشاء غرف طوارئ ومنشآت تم تصميمها بناءً على الأحداث التكرارية التي تحدث كل عام.
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