كواليس زيارة رئيس مجلس الوزراء للعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.. صور

نشر هانى يونس، المستشار الإعلامى لمجلس الوزراء، عبر صفحته بموقع فيسبوك، صورا لجولة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالعاصمة الإدارية الجديدة ومدينة بدر.





وقال يونس: "تفقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، صباح السبت، أعمال تنفيذ الأبراج بمشروع حي المال والأعمال بالعاصمة الإدارية الجديدة، في ضوء بدء أعمال الإنشاء من جانب شركة CSCEC الصينية التي تتولى تنفيذ المشروع، بالتعاون مع عدد من شركات المقاولات المصرية".





وأكد رئيس الوزراء أن هذا المشروع الضخم، الذى يتبع وزارة الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتنفذه الشركة الصينية، بالتعاون مع شركات مقاولات مصرية، يتضمن تشييد 20 برجًا باستخدامات متنوعة، منها البرج الأيقوني، وهو أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 مترًا، قائلًا: مصر ستدخل بهذا المشروع عصر الأبراج الشاهقة وناطحات السحاب.





واستعرض مدبولي على أرض الواقع الموقف التنفيذي بمنطقة الأبراج بحي المال والأعمال، حيث أشار مسئولو المكتب الاستشاري للمشروع إلى أنه تم الانتهاء من 90% من أعمال الحفر، ويتم حاليًا اجراء اختبارات التربة والجسات، كما تم الانتهاء من تنفيذ المحطات الخرسانية التي ستبدأ العمل بالموقع، وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم تخصيص قطعة أرض لشركة CSCEC الصينية بمدينة بدر لتنفيذ معسكر تدريب للعمالة، في ضوء توجه الشركة نحو تدريب ١٠ آلاف عامل مصري على أعمال البناء والتشييد من خلال دورات تدريبية مجانية على أعلى مستوى.





ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بمتابعة معدلات تنفيذ مشروع حي المال والأعمال، مجددًا تكليفه للشركة الصينية بدفع العمل بالمشروع والالتزام بالبرنامج الزمني، كما سبق أن كلفها خلاله لقائه بمسئولي الشركة أثناء زيارته للصين نوفمبر الجاري، بحيث تواكب معدلات تنفيذ حي المال والأعمال، التقدم المحرز من جانب الشركات المصرية في تنفيذ أعمال الحي الحكومي.





وأوضح مدبولي أن مشروع حي المال والأعمال يُعد أحد أكبر المشروعات المشتركة بين مصر والصين، ويمثلُ نقلة حضارية كبرى، حيث يقع في قلب العاصمة الإدارية الجديدة، ويتم تزويده بكافة الخدمات، بجانب توفير أسس المدن الذكية والمستدامة، كما يتيح الآلاف من فرص العمل، مؤكدًا أن مصر تدخل حاليًا بالعاصمة الجديدة عصر المدن العالمية، التي تنافس بقوة المدن الكبرى، والتي سيكون بها منطقة أعمال مركزية على أعلى مستوى من التنفيذ.





وقال مدبولي: أن إجمالي مساحة المرحلة الأولى من المشروع التي يتم تنفيذها حاليًا تبلغ نحو مليون و710 آلاف م2، أي ما يقدر بنحو مساحة 195 فدانا، وسيكون هناك اهتمام بالمسطحات الخضراء داخل المشروع، وتوفير أكبر قدر من الجراجات تحت الأرض.





وأوضح يونس أن رئيس مجلس الوزراء تفقد عددًا من المشروعات السكنية والخدمية بمدينة بدر، عقب جولته الميدانية بالعاصمة الإدارية الجديدة لمتابعة الموقف التنفيذي للأعمال.





وشملت جولة رئيس الوزراء بمدينة بدر مشروع الإسكان الاجتماعي، ومشروع سكن مصر بالمدينة، ومحطة الرفع الرئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي. كما تفقد من الداخل عددًا من الوحدات السكنية التي تنفذها الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وقد انتهت الهيئة من تنفيذ 95 عمارة، تمهيدًا لتسليمها للمستحقين، كما تقوم بتجهيز 105 عمارة أخرى، لتسليمها للمستحقين تباعًا، كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تنفيذ 842 عمارة أخرى بالمدينة سيتم تسلايمها تباعًا للمستحقين.





وشدد مدبولي على ضرورة الانتهاء سريعًا من كافة المشروعات السكنية المفتوحة بالمدينة، والالتزام بالبرامج الزمنية، وبالأخص وحدات الإسكان الاجتماعي التي تم حجزها بالفعل وتساهم في حل مشكلة السكن للعديد من الأسر محدودة الدخل، لافتًا إلى أن مدينة بدر وغيرها من المدن الجديدة بشرق القاهرة، تعدُ امتدادًا عمرانيًا وسكنيًا بمحافظة القاهرة.





واستمع رئيس الوزراء الى شرح حول موقف تنفيذ المشروعات السكنية بمدينة بدر، وتمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 17 ألف وحدة سكنية بالإسكان الاجتماعى بالمدينة، بتكلفة نح 2.1 مليار جنيه، وجارٍ التسليم للمستحقين، كما يتم تنفيذ نحو 30 ألف وحدة أخرى بتكلفة 4.4 مليار جنيه، وجارٍ طرح وإسناد 8424 وحدة بمنطقة الامتداد الشرقى، وسيتم تنفيذها بمعرفة جهاز المدينة.





وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة بدر، أن مشروع "سكن مصر" بالمدينة، يشمل تنفيذ 10296 وحدة، بتكلفة 3.651 مليار جنيه، حيث يجرى تنفيذ 53 عمارة، بنسب تنفيذ تصل في بعض المواقع إلى 70 %، وجارٍ طرح وإسناد تنفيذ نحو 10 آلاف وحدة سكنية للعاملين بالعاصمة الإدارية، موضحًا أنه تم الانتهاء من تنفيذ 528 وحدة سكنية بالمرحلة الأولى بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط، وجارٍ التسليم للسكان، وجارٍ تنفيذ 1128 وحدة سكنية، بالمرحلة الثانية بالمشروع.



