إعفاء طلاب قرية الروضة من المصاريف الجامعية في سيناء

قرر الدكتور حبش النادى رئيس جامعة العريش، إعفاء طلاب قرية الروضة وأبناء الشهداء من جميع المصروفات الدراسية ورسوم الإقامة فى المدينة الجامعية .



كما أعلن الدكتور حسن راتب رئيس مجلس أمناء جامعة سيناء عن إعفاء كل طلاب قرية الروضة خلال العام الدراسى الحالى والأعوام المقبلة من المصروفات الدراسية.



جاء ذلك اثناء المؤتمر الجماهيري برية الروضة بحضور وزيري الاوقاف والتنمية المحلية واللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، واللواء السيد عبد الفتاح حرحور المحافظ السابق والقيادات الامنية والدينية وعدد من رجال الاعمال.