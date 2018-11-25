اشتباكات عنيفة بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه فى شوارع فرنسا.. شاهد

تحولت احتجاجات "السترات الصفراء" في العاصمة الفرنسية باريس إلى مواجهات بين المتظاهرين والشرطة، بعد أن استخدمت الأخيرة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق المحتجين الغاضبين من ارتفاع تكاليف الوقود والسياسات الاقتصادية للرئيس إيمانويل ماكرون.



وتضامن عدد من رواد المواقع التواصل الاجتماعى تويتر بمصر وعدد من الدول العربية مع المظاهرات التى تحدث فى باريس وقام بنشر عدد من الفيديوهات والصور اثناء الاشتباكات بين الأمن الفرنسى واللمظاهرين بسبب ارتفاع أسعار الوقود ودشن هاشتاج #باريس، وتفاعل معه عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعى.



وجاءت تغريدات رواد مواقع التواصل الاجتماعى تويتر "#باريس هذه المرأه ب ١٠٠٠ راجل" .



وغرد اخر "مواجهات عنيفة وحرائق في شارع الشانزليزيه من ارقى شوارع مدينة #باريس بعد رفع أسعار الوقود وضعف القدرة الشرائية للمواطن ".

