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ثقافة

الثقافة تحتفل بمئوية الزعيم الراحل محمد أنور السادات

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 03:20 ص
صدى البلد
أ ش أ
تحتفل وزارة الثقافة ممثلة في المجلس الأعلى للثقافة بالتعاون مع دار الأوبرا بمرور مائة عام على ميلاد الرئيس الراحل أنور السادات ؛ وذلك خلال يومي 23 و24 ديسمبر القادم.

وقال الدكتور سعيد المصري رئيس المجلس الأعلى للثقافة ، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط الأحد ، إن الفعاليات ستبدأ باحتفال موسيقي يوم الأحد الموافق ٢٣ ديسمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا وفي اليوم التالي تقام حلقات نقاشية حول موضوعات تتعلق بحياة السادات ودوره في الحرب والسلام والتحول الاقتصادي والاجتماعي وكذلك دوره في التجربة الديمقراطية.

تقام الاحتفالية والحلقات النقاشية بمشاركة نخبة من المفكرين والسياسيين والدبلوماسيين والقادة العسكريين وأساتذة علم اجتماع والاقتصاد والسياسة والصحفيين وكبار الكتاب الذين عاصروا الإنجازات التي حققها السادات.
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