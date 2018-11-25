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أنطوي وفوافي يقودان تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي بالدوري الممتاز

الأحد 25/نوفمبر/2018 - 02:02 م
طلعت يوسف
طلعت يوسف
عمرو الحلوانى
أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة إنبي، التي تنطلق في تمام الثالثة والربع عصر اليوم الأحد ، باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 16 للدوري.

وضم تشكيل المقاصة: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد لخط الدفاع محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان لخط الوسط جون أنطوى في الهجوم. 

ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال. 

ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر، حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم اف سي الجولة الماضية بالدوري ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة.

ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري.
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