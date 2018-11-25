أنطوي وفوافي يقودان تشكيل مصر المقاصة أمام إنبي بالدوري الممتاز



ويتواجد على دكة البدلاء : محمود حمدي حارس مرمى – هانى سعيد – رجب عمران – صلاح عاشور – عمر بسام – محمد دسوقى – اسامة جلال.



ويعود لتشكيلة الفريق الثنائي محمود وحيد بعد شفائه وفوافي بعد مشاركته مع منتخب مدغشقر، حيث غاب اللاعبان عن مباراة نجوم اف سي الجولة الماضية بالدوري ، بينما يستمر غياب احمد عبدالعزيز مودي للمباراة الثانية علي التوالي للإصابة.



ويدخل المقاصة مباراة اليوم برصيد 23 نقطه في المركز الثالث بجدول الدوري.

أعلن طلعت يوسف المدير الفني لفريق الكرة بنادي مصر المقاصة تشكيل فريقه لمباراة إنبي، التي تنطلق في تمام الثالثة والربع عصر اليوم الأحد ، باستاد المقاولون العرب، ضمن مواجهات الجولة 16 للدوري.وضم تشكيل المقاصة: أحمد عادل عبد المنعم في حراسة المرمى عاصم سعيد – طه عادل – محمد دبش – محمود وحيد لخط الدفاع محمد توني – صلاح ريكو – ايريك تراوري – باولن فوافي – محمد رمضان لخط الوسط جون أنطوى في الهجوم.