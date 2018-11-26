هل من الممكن أن يتمثل الشيطان بصورة الأنبياء في الحلم

قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن النبي صلى الله عليه وسلم من عظم مقامه الشريف أخبرنا أن الشيطان لا يتمثل بحضرته وان من رآه فى المنام فقد رآه حقًا وهذا مبشرات من يراه صلى الله عليه وسلم.



وأضاف وسام، فى إجابته على سؤال "هل من الممكن أن يتمثل الشيطان بصورة الأنبياء فى الحلم؟"، أن من رأى النبي صلى الله عليه وسلم فى المنام فى أكمل صورة فقد رآه حقًا وإذا رأى شيئًا مختلفًا فهذا إشارة الى شيء يحتاج الى تداركه أو التنبه إليه ولذلك فرؤيته صلى الله عليه وسلم فى المنام أمر جليل القدر ومن حصل له ذلك عليه أن يحمد الله تعالى حمدًا كثيرًا وأن يشكره على فضل وجوده.



وأوضح أن كثيرا من الناس عندما يصلون على النبي صلى الله عليه وسلم فيصلون عليه بقصد رؤيته حتى إذا فعل الإنسان ذلك عليه ان يخلص النية فى أنه يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمر الله تعالى لقوله تعالى { إِنَّ اللَّهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا}.