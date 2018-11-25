أحمد موسى: جماعة الإخوان الإرهابية شاركت في اغتيال الشخصيات التاريخية

قال الإعلامى أحمد موسى، إن تنظيم جماعة الإخوان الإرهابي هم من اغتالوا الرئيس أنور السادات، والشهيد هشام بركات، لافتًا إلى أن كل عمليات الاغتيال التى تمت فى مصر للشخصيات التاريخية خرجت من تنظيم الجماعة الإرهابي.





وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "جماعة الإخوان الارهابية قررت بعد فض رابعة قتل النائب العام هشام بركات، ردًا منهم على ما حدث فى ميدان رابعة والنهضة".





وأشار إلى أن 60 إرهابيًا من الجماعة الإرهابية شاركوا فى عملية اغتيال النائب العام هشام بركات.



