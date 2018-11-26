أحمد أيوب: حسام البدري يجيد السيطرة على اللاعبين

أثنى أحمد أيوب، مدرب عام النادي الأهلي السابق، على قدرة حسام البدري، المدير الفني السابق للأحمر، في السيطرة على اللاعبين.



وقال "أيوب" في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد": "كان من الصعب ان نفقد السيطرة على اللاعبين فى ظل وجود البدري على رأس القيادة الفنية للفريق".



وأضاف: "فهو يملك شخصية قوية قادرة على التعامل مع اللاعبين بالشكل المناسب".