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حوادث

تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

الإثنين 26/نوفمبر/2018 - 02:20 ص
صدى البلد
ندي حمودة - أحمد مهدي
كشفت تحقيقات نيابة العياط، التي استمرت علي مدار ١٢ ساعة، دهس سائق السيارة النقل لضابطي كمين العياط علي الطريق الإقليمي بدائرة قسم العياط.

وأمرت النيابة، بإجراء تحليل مخدرات للسائق، وندب لجنة فنية من المرور للكشف علي صلاحية السيارة المتسببة في الحادث، من جهاز الفرامل وتنك البنزين الخاص بها، لبيان السبب.

كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لموقع الحادث، لرفع بصمات وعلامات الكاوتش على الأرض قبل امتار من موقع الحادث حتي توقفها.

كما أمرت النيابة، بحبس السائق المتسبب في الحادث، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل والاصابة الخطأ.

وتبين من التحقيقات، انه في حوالي الساعه الواحدة من الساعات الاولي من صباح الأحد، وحال قيام الضابطين النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار، والملازم اول عمر مجدي ضابط فرقة مباحث البدرشين والعياط، بعملهما في مأمورية من قسم شرطة العياط، بتمركز قوة امنية علي الطريق المشار اليه، وفحص السيارات المارة، استوقفا سيارتين لفحص اوراقهما.

وحال قيام الضابطين بفحص اوراق السيارتين، تصادف قدوم سيارة نقل بمقطورة ماركة مارسيدس، وماهي ثواني معدودة حتي اصتدمت السيارة النقل بالسيارتين ومرت من بينهما محدثة تلفيات في جانب السيارة الاولي الايمن، وجانب السيارة الثانية الايسر، فأطاحت بهما واقتحمت الكمين، وقام سائقها بدهس الضابطين وتوقفت عقب ذلك.

وأفادت التحريات الأولية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء تمركز قوة أمنية على الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط وفحص الضباط لسيارة مارة أمام الكمين قدمت أخرى نقل أطاحت بالكمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطي شرطة. 

أفادت تحريات العقيد علي عبد الكريم مفتش مباحث قطاع جنوب الجيزة أن الضابطين هما النقيب جمال صلاح ضابط مركز شرطة العياط رئيس نقطه كفر عمار، والملازم أول عمر مجدي ضابط مباحث فرقة البدرشين والعياط.

ألقت قوات الأمن القبض على سائق السيارة النقل، وتم نقل جثماني الشهيدين إلى المستشفى وتحرير المحضر اللازم وأحاله اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة للنيابة العامة التي تولت التحقيق.

وتجرى نيابة العياط، برئاسة المستشار أحمد الفقي، رئيس النيابة، وإشراف المستشار محمد سراج المحامي العام الأول لنيابات العياط والصف، التحقيق في الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة أن الضابطين هما: النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار بمنطقة العياط، والملازم أول عمر مجدي ضابط بفرقة مباحث البدرشين والعياط، موضحة أنهما أثناء وقوفهما في اللجنة بالطريق الإقليمي في تمام الساعة الثانية فجر اليوم، استوقفا سيارة ملاكي لفحص تراخيصها.

وفوجئت القوة الأمنية بسيارة نقل تسير بسرعة جنونية، اقتحمت الكمين ما أسفر عن استشهاد ضابطين، وإصابة اثنين مدنيين "أصحاب السيارة المتوقفة"، مشيرة إلى أن الكمين وضع منذ فترة طويلة لفحص الرخص المشتبه فيها، والتفتيش عن المخدرات.

أضافت التحقيقات أن أفراد الكمين انطلقوا خلف السائق وتمكنوا من ضبطه، وتم تسليمه لمباحث العياط والتي حررت محضرًا بالواقعة وأحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وانتهى فريق من النيابة، من إجراء المعاينة التصويرية لمكان الواقعة، والاستماع لأقوال أفراد الكمين، كما صرحت بدفن الضابطين، وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، ومازالت التحقيقات مستمرة.
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