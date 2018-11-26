تحقيقات ١٢ ساعة في كمين العياط: السائق دهس الضابطين.. وتم اقتياده للقسم في مدرعة شرطة

كشفت تحقيقات نيابة العياط، التي استمرت علي مدار ١٢ ساعة، دهس سائق السيارة النقل لضابطي كمين العياط علي الطريق الإقليمي بدائرة قسم العياط.
وأمرت النيابة، بإجراء تحليل مخدرات للسائق، وندب لجنة فنية من المرور للكشف علي صلاحية السيارة المتسببة في الحادث، من جهاز الفرامل وتنك البنزين الخاص بها، لبيان السبب.
كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لموقع الحادث، لرفع بصمات وعلامات الكاوتش على الأرض قبل امتار من موقع الحادث حتي توقفها.
كما أمرت النيابة، بحبس السائق المتسبب في الحادث، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل والاصابة الخطأ.
وتبين من التحقيقات، انه في حوالي الساعه الواحدة من الساعات الاولي من صباح الأحد، وحال قيام الضابطين النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار، والملازم اول عمر مجدي ضابط فرقة مباحث البدرشين والعياط، بعملهما في مأمورية من قسم شرطة العياط، بتمركز قوة امنية علي الطريق المشار اليه، وفحص السيارات المارة، استوقفا سيارتين لفحص اوراقهما.
وحال قيام الضابطين بفحص اوراق السيارتين، تصادف قدوم سيارة نقل بمقطورة ماركة مارسيدس، وماهي ثواني معدودة حتي اصتدمت السيارة النقل بالسيارتين ومرت من بينهما محدثة تلفيات في جانب السيارة الاولي الايمن، وجانب السيارة الثانية الايسر، فأطاحت بهما واقتحمت الكمين، وقام سائقها بدهس الضابطين وتوقفت عقب ذلك.
وأفادت التحريات الأولية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء تمركز قوة أمنية على الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط وفحص الضباط لسيارة مارة أمام الكمين قدمت أخرى نقل أطاحت بالكمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطي شرطة.
وأمرت النيابة، بإجراء تحليل مخدرات للسائق، وندب لجنة فنية من المرور للكشف علي صلاحية السيارة المتسببة في الحادث، من جهاز الفرامل وتنك البنزين الخاص بها، لبيان السبب.
كما أجرى خبراء الأدلة الجنائية، معاينة لموقع الحادث، لرفع بصمات وعلامات الكاوتش على الأرض قبل امتار من موقع الحادث حتي توقفها.
كما أمرت النيابة، بحبس السائق المتسبب في الحادث، ٤ ايام علي ذمة التحقيقات، ووجهت له تهمة القتل والاصابة الخطأ.
وتبين من التحقيقات، انه في حوالي الساعه الواحدة من الساعات الاولي من صباح الأحد، وحال قيام الضابطين النقيب جمال صلاح رئيس نقطة كفر عمار، والملازم اول عمر مجدي ضابط فرقة مباحث البدرشين والعياط، بعملهما في مأمورية من قسم شرطة العياط، بتمركز قوة امنية علي الطريق المشار اليه، وفحص السيارات المارة، استوقفا سيارتين لفحص اوراقهما.
وحال قيام الضابطين بفحص اوراق السيارتين، تصادف قدوم سيارة نقل بمقطورة ماركة مارسيدس، وماهي ثواني معدودة حتي اصتدمت السيارة النقل بالسيارتين ومرت من بينهما محدثة تلفيات في جانب السيارة الاولي الايمن، وجانب السيارة الثانية الايسر، فأطاحت بهما واقتحمت الكمين، وقام سائقها بدهس الضابطين وتوقفت عقب ذلك.
وأفادت التحريات الأولية بإشراف اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة للمباحث، أنه أثناء تمركز قوة أمنية على الطريق الإقليمي بدائرة مركز شرطة العياط وفحص الضباط لسيارة مارة أمام الكمين قدمت أخرى نقل أطاحت بالكمين، ما أسفر عن استشهاد ضابطي شرطة.