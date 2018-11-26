أوقاف الأقصر تعقد لقاء دعويا ضمن حملة الأوقاف الكبرى رسول الإنسانية

عقدت أوقاف الأقصر بقيادة الشيخ محمد صالح عبد الرحمن وكيل الوزارة مساء الأحد لقاءً دعويا بمسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، وذلك بحضور الشيخ سيد محمد عبد الدايم مدير الدعوة، والشيخ محمد زكي يونس مدير إدارة أوقاف بندر الأقصر، ورؤساء الأقسام ولفيف من الأئمة والدعاة، وذلك في إطار حملة الأوقاف الكبرى "رسول الإنسانية" المقامة تحت رعاية وزير الأوقاف محمد مختار جمعة.



بدأ اللقاء بمقدمة الشيخ إسلام محمد الأزهري المتحدث الإعلامي للمديرية وتلا آيات من القرآن الكريم القارئ الشيخ موسى علي ، وألقى كلمة مديرية أوقاف الأقصر الشيخ أحمد أمين رئيس قسم المساجد بالمديرية تحدث فيها عن بعض جوانب الرحمة في رحمة الله للعالمين.



كما ألقى كلمة الأئمة والدعاة الشيخ محمود يوسف إمام مسجد سيدي أبي الحجاج الأقصري، حيث تحدث عن بعض جوانب الإنسانية في رسول الإنسانية واختتم الحفل بالابتهالات والتواشيح الدينية وسط حضور العديد من المواطنين.

