صحيفة إنجليزية تبرز إنجازات صلاح مع ليفربول منذ قدومه

عرضت شبكة "سكاواكا" الإنجليزية إحصائية توضح عدد الأهداف للنجم المصرى محمد صلاح مع فريق ليفربول، وذلك بعد هدفه في شباك فريق واتفورد، إذ وصل عدد الأهداف التي سجلها وصنعها صلاح مع ليفربول إلى 70 هدفًا موزعة بين 53 هدفا سجله و17 صنعهم ، خلال 70 مباراة خاضها بقميص الريدز.



ورفع محمد صلاح رصيده التهديفي هذا الموسم على مستوى البريميرليج إلى 7 أهداف خلف سيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتى وبيير أوباميانج هداف أرسنال أصحاب الصدارة برصيد 8 أهداف، وإلى 9 أهداف في جميع المسابقات.



كان محمد صلاح قد نجح في قيادة فريقه لتحقيق فوز جديد في الدوري الإنجليزي على حساب فريق واتفورد بثلاثية نظيفة بالجولة الثالثة عشرة من المسابقة، وسجل هدفا في المباراة.

