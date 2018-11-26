انفجار سيارة ملغومة قرب مركز ديني في الصومال

قال زعيم محلي وحركة الشباب إن سيارة ملغومة انفجرت قرب مركز ديني في وسط الصومال اليوم الاثنين، كما اقتحم مسلحون المركز لمهاجمة رجل دين مثير للجدل.



وقال فرح نور وهو شيخ في بلدة جالكعيو لرويترز "اقتحمت سيارة ملغومة مركز رجل دين مثير للجدل يدعى عبد الولي. المسلحون الآن في الداخل ويطلقون النار".



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.





